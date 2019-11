Comanda Juan Pablo Sánchez buena corrida

Ciudad de México.- La tarde de hoy en la Plaza México inició a tambor batiente con una faena y el corte de una oreja a cargo de Juan Pablo Sánchez a quien le negaron su segunda en el cuarto del festejo y terminó con otra soberbia faena llena de temple y calidad a cargo del español Ginés Marín a que también el juez que quiso ser protagonista le negó una merecida oreja.



Viento en popa inició la cuarta corrida de esta tarde con un toro bravo y noble de De la Mora, ganadería que hizo su debut con un encierro completo en la Plaza México.



Pero también por una faena extraordinaria llena de temple, de entrega, pero sobre todo de ese portentosa clase que posee y con un detalle más: en los medios en donde más pesan los toros y que son terrenos dóciles para torear.



Una estocada casi entera le valió una oreja merecida para el hidrocálido.



Llegó el segundo toro para Sánchez y otra vez lo toreó muy bien en los medios de la plaza en otra faena de calidad y muletazos largos que emocionaron a los aficionados que le aplaudieron con buen sentido.



Dejó una estocada hasta la empuñadura y aunque tardó en doblar pues el puntillero lo levantó. Al público poco le importó ello, pidió para él una oreja y al juez de plaza no le importó y no la quiso conceder.



Gran ovación la que recibió a Diego Silveti cuando les brindó su primer labor en los medios de una plaza que lució una buena entrada tomando en cuenta el duro fin de semana económicamente hablando. La faena tuvo sobriedad e importancia porque el astado tuvo raza que terminó subyugando ante la inteligencia de Diego al que se le fue la mano abajo y la estocada resultó defectuosa. Se fue apenado hacia la barrera.



Con su segundo poco pudo hacer con el toro que fue bravo y derribó al picador Salomón Aspeitia, después con la muleta resultó el malo del encierro que no dejó de darle un tremendo revolcón antes de pincharlo dos veces y dejarle una estocada entera.



En el tercero de la tarde Ginés Marín realizó una faena que fue de menos a más, luciendo por momentos con el capote y luego en algunos otros momentos, sobre todo al final de la faena. Una buena estocada fue la rúbrica de su labor.



La faena que le realizó al sexto toro tuvo una gran brillantez pues además del temple, el arte y el sentimiento que le imprimió a todos sus muletazos encontrando la colaboración del Toro de De La Mora que fue un dechado de bravura y calidad. Tardó la estocada en hacer efecto y cuando lo hizo el puntillero levanto al toro y ello fue suficiente para que el juez de plaza volviera a querer ser protagonista y evitar conceder el merecido triunfo a Marín.