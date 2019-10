Come croqueta de pescado caliente y muere por asfixia

"Normalmente, vemos este escenario en personas involucradas en incendios domésticos con inhalación de humo, que quema las vías respiratorias, o en accidentes industriales con vapor caliente. El paciente puede verse bien, hablará con usted, pero luego comienza la hinchazón", dijo.

El británico Darren Hickey, de 51 años,tras comer una croqueta de pescado caliente que quemó su garganta, determinó este martes el tribunal forense de la ciudad de Bolton.Según informa RT , el hombrey vivía en la ciudad vecina de Horwich. El 4 de abril, estaba por salir del edificio cuando, plato tradicional inglés.El alimento resultó estar tan caliente que dejó una quemadura en la garganta de Hickey.que empezó a impedirle respirar. No obstante, al visitar un hospital local, fue enviado a casa con un paquete de paracetamol.Poco después, el estado de Hickey empeoró y no pudo respirar. Los paramédicos, que llevaron al hombre al Hospital Real de Bolton, no pudieron salvarlo. Fue declarado muerto en las primeras horas del 5 de abril.El patólogo Patrick Waugh, que hizo la autopsia, señaló que la lesión que sufrió Hickey es muy rara en la vida cotidiana y se diagnostica difícilmente.