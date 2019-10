Comediante se quita la ropa y consigue 30 mil seguidores en Twitter

El pasado lunes 30 de septiembre, la comediante catalana Susi Caramelo -quien ya se ha convertido en una de las humoristas más cotizadas del panorama actual- provocó un verdadero terremoto en la Fábrica de Tapices de Madrid.Con motivo de la visita de Dua Lipa a España y en un su rol de colaboradora de Las que faltaban (el programa de Movistar+), Caramelo decidió imitar el 'look' de Brisa Fenoy y Soraya Arnelas, quienes, de acuerdo con sus palabras, se "desnudaron entre que sí y que no" y decidió darle rienda suelta a su naturalidad.Así, en un abrir y cerrar de ojos, y ante la mirada absorta de Adriana Torrebejano, Susi Caramelo se bajó la blusa y enseñó los pechos en pleno 'photocall'.En un comienzo, la reacción de gran parte de los presentes fue de sorpresa y pudor.A pesar de ello, en Twitter no hubo quien no celebrase su hazaña. Es más, Susi consiguió captar 30 mil seguidores en una sola semana en Instagram.No obstante, sus travesuras no acabaron allí, porque la semana siguiente volvió a un photocall a hacer de las suyas y logró que un altamente antipático C.Tangana le firmara una fotografía de su propio trasero.A su vez, también intentó ligar con Maxi Iglesias, al asegurarle que debía conocerla porque, gracias a un trending topic, se había transformado en una de las personas más famosas de España.