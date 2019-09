Comensal golpea a activista vegana durante protesta en restaurante

Inglaterra.- Un cliente del negocio de comida Pizza Express golpeó a una activista vegana en la cara después de que un grupo de manifestantes irrumpió en un restaurante en Brighton, Inglaterra.



En las imágenes del incidente se observa a los activistas por los derechos de los animales “Direct Action Everywhere (DxE)” irrumpiendo en la cadena italiana llevando fotos de animales que decían: “Quiero vivir”.



Una mujer con un altavoz se dirigió a los comensales, mientras que otros corearon: “No es comida, es violencia” y “No es tu madre, no es tu leche”.



Luego se desarrolló una confrontación entre un hombre, que llevaba una chaqueta verde con la cabeza afeitada, y una joven a quien golpea en la cabeza.



El hombre es detenido por otros comensales y camareros mientras continúa la protesta, en medio de la agresión.







Varios manifestantes sostienen pancartas en defensa, que esperan crear una declaración de derechos de los animales.



Luego dejan Pizza Express mientras cantan: ‘¿Qué queremos? Liberación Animal. ¿Cuándo lo queremos? Ahora.’



Un portavoz de DxE Brighton, quien compartió el video en su página de Facebook anoche, dijo ‘debemos unirnos contra el especismo, pero algunos no están listos para escuchar nuestro mensaje de igualdad y justicia.



“Hoy, mientras llevamos este mensaje a los comensales a una cadena de restaurantes, fuimos atacados violentamente. No es sorprendente que los consumidores de violencia también participen rápidamente en ella”.



Brighton ha visto una serie de protestas en restaurantes por Direct Action Everywhere. Previamente acudieron a un McDonald’s con máscaras de cerdo y pollo antes de rociar sangre falsa en el piso.





Con información de Daily Mail