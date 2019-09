Comentarista se disculpa por comparar feminicidios y futbol

Mis sinceras disculpas para quienes se hayan sentido ofendidos por mi desafortunado comentario. pic.twitter.com/snsbtdQ2wj — adrián marcelo (@adrianm10) September 27, 2019

El comentarista deportivo de Multimedios,, se disculpó este jueves luego de comparar una jugada de futbol con un feminicidio durante la transmisión del partido Pachuca vs Guadalajara.“Quisiera de todo corazón, de manera sincera, ofrecer una disculpa a todos los que sintieron aludidos, ofendidos con el comentario. Ojalá a través de mi estupidez, de mi inconsciencia puedan ustedes abrir este debate en sus respectivos espacios, es decir, la impunidad que se vive en México”, expresó en su programa llamado …SNSerio.El martes pasado, Adrían Marcelo criticó una jugada del portero de Pachuca, Rodrigo Rey, que provocó un gol de las. En plena transmisión el comentarista calificó la acción como “un error, prácticamente se podría considerar un feminicidio. La deja muerta ahí en el área”.Luego de hacerlo y tras las críticas que recibió, el comentarista escribió en su cuenta de Twitter:La publicación ya fue eliminada.Pero las críticas no cesaron por lo que el Marcelo optó por ofrecer disculpas en su programa.“Lo digo sinceramente, sí es una broma, el tipo de broma que estoy acostumbrado a hacer, soy un humano me puedo equivocar y en esta ocasión no cabe duda que lo hice”, señaló.El comentarista también dijo que su intención era “hacer apología de algo que sí es grave, pero a través de un hecho futbolístico”.Para finalizar, Adrián Marcelo acotó que ojalá con este hecho se siga hablando de los feminicidios y este tipo de casos “no se queden en el casillero y se siga haciendo justicia para quienes han sufrido una pérdida de este tipo”.Por su parte,, co-conductor del programa, defendió a su compañero y dijo que en redes sociales han tergiversado la intención de su comentario que fue “meramente futbolístico” y sin la intención de herir susceptibilidades.“Yo creo que lo que vale más es la intención con que se hace y en ningún momento (Marcelo) lo hace de una manera machista, de una manera misógina, de una manera en la que se burle de estos hechos”, agregó Mayagoitia.Con información de Animal Político.