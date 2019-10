Comienza la lotería de visas y estos son los requisitos

Estados Unidos.- Existen diferentes vías para lograr la residencia en Estados Unidos, también conocida como green card por trabajo, por matrimonio o incluso por lazos familiares. Pero tan sólo uno de estos caminos involucra la suerte: es la Lotería de Diversidad, y el plazo comienza este miércoles 2 de octubre y se extiende hasta el 6 de noviembre.



En la convocatoria de este año se sortean 55,000 visas pero no todos los países son elegibles.



Este año quedan fuera Bangladesh, Brasil, Canadá, China, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Haití, India, Jamaica, México, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Corea del Sur, Reino Unido y Vietnam.



El motivo es que esos países ya cuentan con un gran porcentaje de su población residiendo aquí y la filosofía de esta lotería es fomentar la inmigración de aquellas naciones que no tienen tanto flujo migratorio hacia territorio estadounidense.



El proceso para participar en la lotería de visas es totalmente gratuito y se requiere una solicitud por persona, es decir, que en el caso de una familia de cuatro miembros deben aplicar todos y solo por internet.



Hay que remarcar el hecho de que el trámite es gratis porque personas que tratan de aprovecharse de la falta de conocimiento de los participantes de las leyes migratorias.



Para combatirlo, este año se ha añadido un nuevo requisito: un pasaporte vigente, así como la fecha de caducidad del mismo.



Los candidatos deben demostrar que tienen al menos educación secundaria (12 años en la escuela); dos años de experiencia en una profesión que requiera al menos dos años de formación; o cinco años de experiencia en cualquier profesión.



Una vez que hayas rellenado la solicitud se te facilitará un número que es el que has de usar para verificar si eres uno de los seleccionados entrando en la página de web del departamento de Estado. Los resultados del sorteo se darán a conocer a partir del 5 de mayo de 2020.



El gobierno no te enviará ninguna notificación ni por correo electrónico ni por carta de que has sido uno de los elegidos. En caso de recibir cualquier tipo de aviso gubernamental al respecto es probable de que se trate de algún fraude, según advierte la abogada de inmigración Alma Rosa Nieto.



Los extranjeros que estén viviendo en Estados Unidos con un visado temporal pueden aplicar.



Aquellos inmigrantes que residan sin documentos legales también pueden participar, pero si han permanecido más de 180 días en el país han de salir y no podrán regresar en tres años.



El hecho de haber sido seleccionado no otorga la residencia de inmediato. También hay que cumplir otros requisitos, relacionados con antecedentes criminales, etcétera.



La Lotería de Diversidad se celebra cada año y participan en el sorteo casi 15 millones de personas. Ningún país puede recibir más del 7% de visados disponibles.



El año pasado, Egipto (con 5,568) y Rusia (5,118) fueron los que más ganadores tuvieron en este sorteo, seguidos por la República del Congo (4,743), Irán (4,101), Nepal (3,696) y Sudán (3,691).



Con información de Telemundo.