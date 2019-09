Comienzan pruebas en nueva planta potabilizadora

Piedras Negras, Coah.- Este jueves dieron arranque las pruebas en la nueva planta potabilizadora, informó el gerente de SIMAS, Teodoro Rodríguez quien indicó que este procedimiento será interno derivado de que aún no está conectada al río Bravo ni a la ciudad y pese a ello, aseguró que la obra de esta planta se encuentra terminada en su totalidad.



El gerente del organismo tras encabezar junto al alcalde Claudio Bres la reunión del Consejo de SIMAS, explicó que pudieron presenciar mediante una demostración dichas pruebas así como ver físicamente esta obra que ya se encuentra lista y de la cual, solo se espera mejoren las condiciones climáticas para proceder a las interconexiones.



“Estamos a la espera de que el clima nos permita conectar las tuberías para causar menos molestia a la ciudadanía, no queremos suspender un servicio en esta temporada cuando la planta todavía está funcionando muy bien y podemos esperarnos 15 a 20 días más a que refresque y hacer el cambio cuando esto ya no sea una molestia para la gente” comentó.



Tomando en cuenta esta proyección, dijo que será durante octubre cuando busquen concretar una fecha en la que se pongan en marcha dichos trabajos ya que estos tomarán entre 10 a 12 horas.



Dentro de la asamblea refirió que se abordaron y analizaron otros temas en relación financiera como ingresos y egresos al sistema.