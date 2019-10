Comité 68 pide a AMLO fiscalía por masacre del 2 de octubre

Ciudad de México.- El Comité 68 Prolibertades Democráticas exhortó al presidente Andrés Manuel López Obrador a crear una fiscalía especializada que investigue la masacre estudiantil de 1968, y no sólo se indague al expresidente Luis Echeverría Álvarez, sino también a quienes conformaron el Batallón Olimpia y a otros exfuncionarios.



Víctor Guerra, integrante de dicho comité, lamentó que hace un año el presidente López Obrador se haya comprometido con ellos a analizar la creación de esa fiscalía, y hasta la fecha no haya avance alguno.



En rueda de prensa, en la sede del Centro de Comunicación Social (Cencos), dijo que el expediente de los hechos del 2 de octubre no está cerrado, sino simplemente inactivo, por lo cual, la actual Fiscalía General de la República (FGR) podría en cualquier momento llamar a comparecer a Echeverría Álvarez.



A su vez, Félix Hernández Gamundi, lamentó que la matanza del 2 de octubre, a 51 años de ocurrida se encuentra en un "impasse", y que la actual FGR, que tiene los expedientes, puede continuar con este caso, porque existen 52 averiguaciones que nunca fueron consignadas ante un juez.



A su vez, Romeo Cartagena, integrante del mismo comité, argumentó que las leyes mexicanas tienen recursos suficientes para resolver este caso y salir de la impunidad en que vive el expresidente Echeverría Álvarez.