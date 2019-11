Cómo mantener separados tus datos profesionales y personales en tu móvil

El currículum actualizado, la rutina para el gimnasio, el último análisis de sangre y la nómina de este mes. El proyecto confidencial que se presenta en el Comité del próximo semestre, la hipoteca y esas fotos en la playa del último verano. El móvil es el baúl que guarda todos los tesoros de manera cotidiana: los personales, los laborales, los propios y los ajenos.¿Seguro que no están expuestos? Según un estudio elaborado por la agencia IPSOS en colaboración con Samsung, más de 1.200 compañías se ocultan tras las aplicaciones preinstaladas en un smartphone, Google escucha alrededor del 0,2% de las conversaciones, más de mil móviles han llegado a manos de la Policía desde 2012 sólo en el transporte público de Madrid, y más de 120.000 caen en otras manos cada año en la ciudad de Barcelona.Es fácil estar expuesto. Un bloqueo de pantalla no asegura la inviolabilidad de un terminal, y una contraseña no garantiza la privacidad. La responsabilidad sobre la protección de los datos de cada usuario depende, en buena parte, de su propio blindaje frente a las intrusiones. Más allá de las medidas básicas, la evolución de la tecnología y la habilidad de quienes la utilizan en su propio provecho, hace indispensable conocer y utilizar las mejores herramientas que las compañías más especializadas han desarrollado para proteger a sus clientes.Un 72% de los españoles se siente preocupado por la seguridad en su móvil, según IPSOS, aunque no está claro que sepa ubicar correctamente las amenazas, la forma de esquivarlas y la manera, al final, de vivir tranquilo mientras disfruta de todo lo que la revolución tecnológica puede brindarle sin contraprestaciones.Samsung Knox nació para asegurar esa calidad de vida. Los dispositivos Samsung Galaxy S8 y Samsung Galaxy S8+, que la integraron en primicia, fueron los primeros que el Centro Criptológico Nacional (CCN) aprobó para compartir información clasificada del Gobierno de Estados Unidos. Basta la referencia para imaginar el nivel de seguridad que brindan a un usuario particular. Por ello, a partir de ese momento, todos los dispositivos y nuevas actualizaciones de Samsung integraron esta plataforma.Ni las wifis abiertas, ni el robo de contraseñas, ni las filtraciones o robo de datos suponen un problema en la plataforma. El smartphone se convierte en un instrumento realmente privado sin ningún esfuerzo, y las grietas de seguridad más habituales quedan cerradas herméticamente. Pero no sólo frente a un delincuente. Separar la vida privada de la laboral se convierte en un juego de niños para cualquier usuario novel. La Carpeta Segura de Samsung permite una segmentación de ámbitos totalmente personalizable. Es la caja fuerte del cofre del tesoro.Cualquier documento, historial web, contacto, conversación, aplicación o fotografía desaparece de la vista de todo aquel que no sea capaz de desbloquear el terminal con la huella dactilar. Ni el administrador de la empresa será capaz de ver esa foto comprometida en bañador, ni el contacto para ese próximo puesto de empleo, ni la lista de notas personales, por supuesto. Incluso puede albergar un segundo buscador totalmente aislado del principal. Privacidad es privacidad y nada de lo que la carpeta guarde resultará visible para nadie, excepto para el propietario del móvil.Por supuesto, Samsung Knox cuenta con otras perlas complementarias a esta, como la funcionalidad Wifi Segura, que protege al 100% la identidad de un usuario al loguearse en una red abierta; Samsung Pass, que blinda las contraseñas y las asocia a datos biométricos intransferibles, o Samsung Pay, que reúne y blinda todos los sistemas de pago, convirtiendo el móvil en una cartera versátil y funcional, adaptada a los principales bancos, establecimientos y todos sus programas de fidelización.En el camino a la seguridad virtual, la concienciación y elegir el terminal adecuado son los primeros pasos. Por eso, contar con un dispositivo seguro y disfrutar activamente de los recursos que ha desarrollado para potenciarla es una obligación personal con buenas recompensas.