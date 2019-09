¿Cómo podemos comunicarnos con personas que sufren de afasia?

La afasia es la, que normalmente ocurre por un daño en el hemisferio izquierdo del cerebro. Usualmente es causada por traumatismos craneoencefálicos, tumores o ICTUS (obstrucción y rotura de vaso sanguíneo cerebral).Una vez ocurre esta alteración, la comunicación pasa a ser un gran desafío para las personas que rodean al paciente con. Por este motivo, hemos recopilado una serie de consejos para mejorar el vínculo comunicacional tanto de los familiares, como de la persona que lo padece.Lo primero que se debe hacer es identificar el tipo de afasia que padece la persona. Si tiene problemas para hablar o escribir, pero entiende lo que le dicen, se trata de. En este caso la persona o bien no puede expresar más de una palabra o dice varias que no tienen sentido.Si no logra entender lo que le comunican, el paciente tiene. Esta impide la compresión de la comunicación tanto escrita como oral y limita aún más el desenvolvimiento de la persona.Existen casos donde un individuo puede presentar ambos tipos de afasia.Lo principal es crear un ambiente cómodo, pues la afasia resulta frustrante para el paciente. Para ello, podemos tomar las siguientes medidas:• Hablarle en lugares sin distracciones sonoras para que se pueda concentrar.• Colocarnos cerca y hacer contacto visual para que reciba información de nuestras expresiones faciales.• Debemos tener paciencia si no comprende el mensaje. No es necesario gritar o alterarse.• Es importante mantener un lenguaje adulto. La afasia no es motivo para que tratemos al paciente como un niño.• Simplificar el lenguaje nos puede facilitar la comunicación: hacer preguntas con respuestas simples y darles varias opciones.• Usar señas, gestos y dibujos.La paciencia, la empatía y el respeto, son actitudes que ayudarán a comunicarte con una persona que sufre de esta condición.