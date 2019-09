¿Cómo puedo responder ante las reacciones de la gente tóxica?

Ciudad de México.- En la vida te vas a conseguir con gente tóxica, personas inmaduras emocionalmente, inseguras, negativas y egoístas, pero con las que tendrás que aprender a lidiar, porque no siempre las podrás evitar.



Por ello, es importante que tengas claro cómo puedes responder ante las reacciones de este tipo de gente, pues tu bienestar está primero.



Inteligencia emocional



Maneja tus emociones, mantén la calma y aprende a controlar el estrés. De esta manera podrás neutralizar cualquier comentario que esa persona problemática diga.



Ignóralas, y más si buscan llamar tu atención



No dejes que sus comentarios o intenciones mal intencionados te afecten. Préstale la menor atención posible, ignora y se paciente.



Coloca y defiende tus límites



Si crees que debes marcar un límite o defenderte, que sea a través de una expresión de respeto y conociendo tus derechos.



Evita el contagio



Para evitar que la persona tóxica gane terreno de juego, no respondas de la misma forma, es aquí donde debes aplicar los puntos anteriores .



Aunque lo mejores es que lo ignores, es decir, que hagas como si no existe. Puede que sea difícil pero no imposible.



Intenta teniendo compasión hacia esa persona



Puede que esa persona esté pasando por un momento difícil o alguna emoción con la que no pueden lidiar de la mejor forma, algo frecuente en las personas tóxicas.



Sí, lo se, esto no es algo que se tu culpa y es totalmente injusto ese comportamiento. Pero quizás si prácticas siendo simpático con esa persona, logres crear un cambio positivo; quien quita y la puedas ayudar.



En este sentido, lo mejor que puedes hacer es aplicar estas técnicas, para que de esta manera no te sientas agotado ni afectado emocional ni psicologicamente por esa persona, es decir, que no afecte tu salud.



Así que relájate, sé paciente, piensa antes de hablar y no pierdas lo más precioso que tiene el ser humano, que es la capacidad de apoyar a alguien, independientemente de quien sea.