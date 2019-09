¿Cómo reconocer una estafa en una web de coches usados?

Ciudad de México.- Para reconocer una estafa en una web de coches usados es necesario comprobar nombres, direcciones y números de teléfono. Jamás envíes dinero por adelantado o aceptes cheques como pago. Te enseñamos cómo detectarlo en unos sencillos pasos.



Cómo a todo apasionado por el automóvil, me gustan las películas de John Frankenheimer -otro fanático de la gasolina-. En una de mis favoritas, Ronin, hay una frase que viene “al pelo” para este artículo. Jean Reno le pregunta a Robert de Niro cómo sabía que les iban a tender una emboscada. La respuesta es contundente y muy útil para aplicarla en nuestro día a día: “Si hay duda, es que no hay duda“.



Con esa premisa en mente, aquí tienes mi primer consejo para evitar caer en la trampa de algún timador que haya publicado un falso anuncio de venta o quiera comprar tu coche usado: si tienes la más mínima duda sobre sus verdaderas intenciones o algo te da mala espina, déjalo pasar; ya habrá otras oportunidades.



Siempre que hay dinero, o bienes, de por medio, cabe la posibilidad de ser víctima de una estafa. Es mejor estar alerta y seguir algunos consejos. Internet es un arma de doble filo: permite cierto anonimato y llegar a muchos posibles incautos, pero también puedes encontrar muchísima información y contrastarla… Así que las pistas para saber si estás ante un timo o no las encontrarás también en la web.



Cuáles son las estafas típicas en los anuncios de coches usados



Aunque los estafadores son muy creativos y cada día surge una nueva idea para aprovecharse de los incautos, hay algunas estafas que son muy frecuentes. A continuación te señalamos algunas muy típicas que te servirán para ponerte alerta si encuentras algún patrón similar en tu trato con el supuesto estafador.



El coche está en el extranjero y nos piden una señal o reserva



Éste es uno de los timos más usuales: vemos un anuncio de un coche, normalmente con un precio bastante atractivo para captar nuestra atención. Cuando contactamos con el vendedor, nos comenta que él está viviendo en el extranjero y que tiene que deshacerse del vehículo, que podemos mandar una señal por un valor determinado y que ese dinero quedará como depósito para que él pueda enviarnos el automóvil.



Este tipo de estafa es muy fácil de desenmascarar. Lo primero en lo que debemos fijarnos es en la fotografía que acompaña al texto; seguramente sea una imagen oficial del catálogo del coche, así que busca esa foto en otras webs que no sean de compraventa. Intenta contactar con el vendedor por teléfono, busca incongruencias en los mails que te envíe…



Personalmente, me he encontrado varias veces con este tipo de anuncios: he mandado un correo diciendo que tengo un amigo viviendo en su ciudad y que él se pondrá personalmente en contacto con ellos para ver el coche. Jamás me han respondido, dejando en evidencia que se trata de una estafa.



Este timo cuenta con su versión inversa: un “comprador” se pone en contacto con nosotros interesado por el anuncio en el que vendemos nuestro vehículo. Nos dirá que vive en el extranjero y que quiere adquirirlo, que nos paga más de lo que pedimos para que afrontemos el transporte hasta su país y que el dinero quedará en consigna hasta que él reciba el coche.



Una vez lo tenga en su poder, este dinero se podrá retirar de esa “entidad financiera”. Eso de que nos paguen más de lo que pedimos ya debería olernos a “cuerno quemado”; recuerda: “si hay duda, es que no hay duda“. Busca en Internet información sobre la compañía que quiere emplear para hacer el pago, el transporte, etc… Verás claramente que se trata de una estafa.



El comprador nos quiere pagar con un cheque



Por desgracia, lo de los cheques sin fondos es tan frecuente como la lluvia en otoño: mi consejo es que de entrada desconfíes de un cheque siempre. Sólo si es un cheque bancario conformado te podrás fiar… más o menos. La cosa puede ser así, por ejemplo:



El comprador-estafador está fuera de México. Te envía un cheque por valor de 27.500 peso, por ejemplo (25 mil + 2.500 por gastos de transporte). Cuándo ingresas el cheque de 25 mil euros en tu cuenta, te piden que transfieras 2.500 euros a una cuenta del transportista (esa cuenta es falsa). A los dos días, te llama el comprador-estafador pidiendo que le devuelvas los 25 mil pesos porque ya no quiere comprar la moto. A los cuatro días -tiempo que tarda la entidad en hace la verificación-, tu banco te avisa: el cheque que habías ingresado no tiene fondos. Has perdido 27.500 euros.



No existe el compraventa del anuncio



Este timo es bastante elaborado: se trata de “profesionales” que tienen su propio portal, donde exhiben sus coches, todo con muy buena pinta y aspecto serio. Muchos de ellos incluso ponen anuncios en otros portales de compraventa para captar a más incautos que si lo hiciesen sólo a través de su web. Operan durante una temporada y luego dan de baja la página. Su excusa es que están ubicados en otro país y te piden una señal como reserva. Por supuesto, en cuanto envías el dinero, ellos dejan de atender tus llamadas y correos.



Cómo reconocer un anuncio de compraventa falso



Dice el refrán que una imagen vale más que mil palabras. Si el anuncio es falso, las fotos han de serlo también: es bastante fácil buscar “cosas raras”. Si nos dicen que el coche está en Inglaterra, pero en las fotos aparecen matrículas de Francia, carteles en alemán… hay algo raro. Volvemos a la frase de Ronin: “Si hay duda…”



Si se trata de un compraventa, lo normal es que las fotos de todos sus coches estén hechas en sus instalaciones. Si ves que los vehículos que se anuncian en su portal tienen de fondo unas veces una nave azul, otras una blanca, etc… alerta.



Busca incongruencias en sus respuestas. Una mentira siempre se cae por lo mismo: en algún momento nos olvidamos de qué es lo que habíamos dicho antes y nuestro “cuento” pierde el guión.



Comprueba los nombres, teléfonos y las direcciones de correo en Internet: hoy en día, si ponemos nuestro nombre en un buscador sale de todo, desde multas de tráfico hasta nuestro expediente académico. Desconfía si no encuentras nada de esa persona o empresa.



Intenta contactar por teléfono con el vendedor o comprador. Si no es posible, seguramente sea una estafa.



Jamás aceptes cheques como pago.



Jamás envíes dinero por adelantado.



Ojo con los precios demasiado bajos o si te ofrecen más dinero del que pides en el anuncio.