¿Cómo saber si alguien espía tu celular?

Desafortunadamente con el paso de los años el software dedicado a vulnerar nuestros datos personales también se vuelve más sofisticado y encuentra la manera de aprovecharse de los usuarios más distraídos y desprotegidos. Así, por ejemplo, en 2018 se hizo un estudio sobre el llamado “stalkerware”, un virus que se instala en tu smartphone y monitorea todas las acciones que realizas.



El estudio reveló que hasta el momento había 26,000 aplicaciones de stalkerware, lo que significa que el número podría ir en aumento. Para saber si tu smartphone pudo haber sido infectado con este malware hay algunas señales que debes tomar en cuenta, y aquí te platicamos cuáles son.



Primero debes saber que el stalkerware es un virus que lleva registro de las actividades que realizas en tu smartphone sin tu conocimiento. Recopila tu información y podría acceder a, por ejemplo, los datos de tu navegador y a tus contraseñas. Es similar a otro tipo de virus, pero se instala en tu dispositivo de una forma muy particular, pues el atacante requiere tener entre sus manos (literalmente) tu celular para instalarle este malware. Por ello un dispositivo nuevo es más difícil que sufra este tipo de ataques, mientras que si compraste el tuyo de segunda mano debes tener en cuenta lo siguiente para saber si tu móvil podrías haber sido infectado.



Pop-ups súbitos en la pantalla de tu dispositivo. Los pop ups o ventanas emergentes que pueden saltar de manera súbita mientras navegar por internet son una señal de emergencia que podría indicar que has sido infectado con este tipo de malware. Es importante no ignorarlas, pues podrían significar que tu información personal está en peligro.



Mensajes o correos spam. Otra señal de alarma es que recibes mensajes SMS de números desconocidos de manera frecuente, o bien que tu bandeja de correo ha estado llenándose de spam.



La duración de la batería se agota más rápido que antes. Si notaste que la batería de tu smartphone repentinamente ha empezado a durar menos, y estás seguro de que no se trata de un deterioro de este componente, podría haber sido infectado. Al funcionar todo el tiempo, este virus consume una parte importante de la vida de la batería, por lo que notarás que se vacía más rápido de lo normal.



El dispositivo se calienta demasiado. Este tipo de malware recopila distintos fragmentos de información todo el tiempo, por lo que (semejante a lo que sucede con la batería) tu dispositivo podría calentarse debido a su funcionamiento.



Si sospechas que tu dispositivo está infectado lo más recomendables es que lo formatees y restaures a los valores de fábrica, para sí borrar todo indicio de este malware en tu sistema.También puedes considerar seriamente instalar algún antivirus en tu smartphone para protegerte de futuros ataques.



Con información de Código Espagueti