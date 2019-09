‘¿Cómo se atreven?’: el grito de Thunberg en ONU por cambio climático

“Esto está todo mal. Yo no debería de estar aquí. Debería de estar de regreso en la escuela al otro lado del océano. Aun así, ustedes acuden a nosotros los jóvenes por la esperanza. ¿Cómo se atreven?”, arrancó.

Al inicio de la(ONU), la joven sueca, voz y cara del movimiento juvenil mundial para rescatar el futuro del planeta, preguntó a los jefes de Estado, ejecutivos empresariales y representantes del orden internacional reunidos ahí: “¿como se atreven?”Invitada a ofrecer unas palabras ante la Cumbre, Thunberg con su usual elocuencia y sencillez, pero esta vez, y una vista y tono expresando la gran indignación de su generación ante el delito de los líderes políticos y económicos mundiales representados aquí , declaró que “las generaciones del futuro… los estaremos observando”.“¿, y aun así yo soy una de las afortunadas., ecosistemas completos se están colapsando. Estamos al inicio de una extinción masiva. Y todo lo que ustedes pueden hablar es de dinero y cuentos de hadas sobre crecimiento económico eterno. ¿Cómo se atreven?”, continuó.Algunos en este momento se vieron obligados a aplaudir, otros nos sabían exactamente que hacer. A fin de cuentas les estaba señalando, en público, ante el mundo, en vivo.“Por más de 30 años la ciencia ha sido tan clara como el cristal. ¿cuando la política y las soluciones que se necesitan aun no están a la vista?”.“Ustedes dicen que nos escuchan y que entienden la urgencia. Pero no importa que tan triste o enojada este yo, no quiero creer eso. Porque si de verdad entendieran la situación y aun así continuaran fracasando en actuar, entonces ustedes serian malvados y eso rehúso creer”. declaró viendo a su público con ojos feroces.Abordando al argumento científico, explicó que “la idea popular de reducir a la mitad nuestras emisiones sólo nos da 50 por ciento de posibilidad de permanecer por debajo de 1.5 grados ante el riesgo de detonar reacciones en cadena irreversibles mas allá del control humano."Un 50 por ciento podría ser aceptable para ustedes, pero esos números no incluyen puntos de inflexión, circuitos de retroalimentación, y calentamiento adicional ocultados por contaminación tóxica ambiental ni los aspectos de equidad y justicia climática. También dependen de que mi generación chupe del aire cientos de miles de millones de toneladas del CO2 de ustedes con tecnologías que apenas existen. Entonces, un riesgo de 50 or ciento sencillamente no es aceptable para nosotros, nosotros los que tenemos que vivir con las consecuencias”.Abundó sobre otros cálculos y pronósticos emitidos por elindicando que se requieren metas y medidas más ambiciosas y más rápidas de lo antes pensado ya que limites recetados sobre emisiones de CO2 serán superados en solo 8 años y medio. Ante ese consenso científico, preguntó de nuevo: “¿Cómo se atreven pretender que esto se puede solucionar con el business as usual y algunas soluciones técnicas?”Pronosticó que en esta cumbre “no habrán ningunas soluciones ni planes alineados con estas cifras presentados aquí este día, porque estos números son demasiado incómodos y ustedes aun no son suficientemente maduros para decir las cosas tal como son”.Advirtió a los distinguidos presentes en la cumbre mundial que “están fracasando. Pero los jóvenes están empezando a entender la traición de ustedes. Los ojos de todas las generaciones futuras están sobre ustedes. Y si ustedes optan fracasar, yo digo que nosotros jamas los perdonaremos. No permitiremos que se salgan con la suya. Aquí y ahora es donde pintamos la línea”.Concluyó: “El mundo se está despertando. Un cambio está llegando, les guste o no”.