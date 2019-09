¿Comprarás o venderás tu casa? Estos son los gastos que debes cubrir

Obligaciones del comprador:

Obligaciones del vendedor:

Comprar una casa es un proceso que requiere de una fuerte inversión y de atención a los detalles. Muchos compradores, al concentrarse en lo necesario para conseguir un crédito hipotecario, pasan por alto una serie deimportantes que no son cubiertos por ely que deben realizar de sus propios recursos. Esto, por lo general, les toma por sorpresa, causando un desbalance en sus finanzas y dificultad para cubrir las cuotas de laPor otro lado, los vendedores, al ocuparse de promocionar sus casas, buscar ayuda de una agencia inmobiliaria y planear en qué se ocupará el dinero que recibirán, olvidan que, por ley, deben realizarse y cubrirse pagos importantes para que su venta se realice exitosamente y no tengan problemas legales futuros.Si te encuentras en un proceso de compraventa, considera cuáles son los gastos para comprar una casa y cuáles son los gastos para vender una casa para que completes el proceso sin contratiempos ni complicaciones.Contratar los servicios de un notario público será indispensable al llevar a cabo la compra de una casa, de acuerdo con el portal inmobiliario Vivanuncios.Este profesional será el responsable de informar al comprador acerca del estado legal de la propiedad, certificar el contrato de compraventa de inmueble, validar las escrituras de la propiedad, realizar las nuevas escrituras e inscribir la casa ante el registro público de laEl(ISAI) se aplica cuando una persona adquiere una propiedad y permite que lareconozca al comprador como su legítimo dueño.En promedio, el porcentaje a pagar es del 2 por ciento en algunos lugares de la república, sin embargo, dependiendo de la entidad en donde se encuentre el inmueble, este monto puede aumentar o disminuir, alcanzando un 0.2 por ciento, para ajustarse a las leyes del estado.Una de las obligaciones del comprador al solicitar un, es realizar un avalúo inmobiliario que valide el precio que se solicita por la casa. Debido a la gran cantidad de dinero que las entidades financieras otorgan a los solicitantes, es necesario comprobar que las cantidades son justas y que no se está tratando de cobrar de más por una propiedad que no lo vale.Else aplica al vender una propiedad y tener que declarar los ingresos que el beneficiario recibe, con el propósito de comprobar que la venta es legal. Debe ser cubierto por una persona física y, en algunos casos, bajo condiciones especiales, este puede ser reducido o eliminado dependiendo de los gastos e ingresos que el vendedor reciba además de la venta del inmueble.Al vender una propiedad, una de las obligaciones del vendedor es asegurarse que la propiedad no cuente con ninguna deuda pendiente que pueda afectar directamente al nuevo dueño. Algunos gastos comunes que los antiguos propietarios olvidan cubrir son los servicios básicos, como, así como impuestos importantes, como elIgualmente, debe tramitarse un Certificado de libre de Gravamen, lo que indica que el inmueble se encuentra en condiciones legales para su venta y no tiene ningún problema mayor con las autoridades financieras del país.En algunos casos, los vendedores también deben realizar un avalúo de su propiedad para determinar el precio justo que pedirán por ella, sin embargo, este requisito depende de la opción de compra que se ofrezca al interesado en el inmueble, o en caso de que se tenga una duda mayor acerca de laCon esta información estarás preparado parauna casa sin más problemas. Planea muy bien los gastos extra que tendrás que realizar y podrás llevar este proceso inmobiliario de principio a fin sin percances inesperados.