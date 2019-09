Con arranque distinto inauguran Dinos

Saltillo, Coah.- Se rompió la tradición en el inicio de temporada de Dinos, pues en las tres temporadas anteriores lo hacía en contra de Fundidores de Monterrey en el Clásico del Norte, pero ahora, para 2020, al darse a conocer el partido inaugural del torneo, se enfrentará a Artilleros de Puebla.



Para la Ola Morada será la primera vez que se vea frente a frente en contra de Artilleros, equipo de expansión este año, y al que no se midió este torneo, siendo el único equipo con el que no tuvo partido.



El juego inaugural en Saltillo en contra de Puebla será el 8 de febrero en el estadio Olímpico a las 18:00 horas.



Para este torneo, Dinos celebrará su cuarto torneo consecutivo, en el que espera de nuevo ser protagonista y llegar al Tazón México, al cual arribó en su año de expansión y lo perdió en contra de Mayas, quien por cierto, en 2020 no estará.