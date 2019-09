Con certero disparo en la cabeza ejecutan a joven

Torreón, Coah.- Con un disparo en la cabeza fue localizado el cadáver de un joven, la mañana del domingo en calles de la colonia Vicente Guerrero de Torreón.



El reporte del hallazgo se recibió al número de emergencias 911, alrededor de las 8:14 de la mañana, donde habitantes de dicho sector habitacional reportaban que en medio de la carretera, sobre la calle Primera de Tiro y avenida Quinta, estaba un joven tirado sobre un charco de sangre.



Hasta el lugar se trasladaron agentes de las diversas corporaciones de seguridad, así como los paramédicos de la Cruz Roja, mismos que ubicaron el cuerpo con un disparo en la cabeza, y tras tomar los signos vitales confirmaron que el joven ya no contaba con vida.



De manera inmediata las autoridades acordonaron el área y dieron parte al agente investigador del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE) Delegación Laguna I, quien se presentó en el lugar acompañado del personal de la unidad de Servicios Periciales y de la Agencia de Investigación Criminal.



Al cuerpo del joven le apreciaron a simple vista un impacto de bala en la cabeza; las autoridades no encontraron entre sus pertenencias alguna documentación oficial para su posible identificación, por lo que el cadáver fue enviado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) en calidad de desconocido.



Se trata del cuerpo de un joven no mayor a los 25 años de edad, de complexión delgada, tez morena clara, cabello negro y corto, el cual vestía sudadera en color azul con franjas amarillas, camisa roja, pantalón de mezclilla azul y tenis negros.



Hasta el momento se ignora quien o quienes provocaron la muerte del joven, por lo que las autoridades ya abrieron la carpeta de investigación correspondiente para iniciar las averiguaciones que ayuden a esclarecer el caso.



Con información de El Siglo de Torreón