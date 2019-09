Con documentos falsos mantienen a Rosario en la cárcel: abogado

Un juez determinó que la ex titular de la #SEDATU y #SEDESOL, @Rosario_Robles_ se quedará en prisión en lo que se resuelve su proceso



Sobre el tema estoy conversando con su abogado, Julio Hernández en #AzucenaxFórmula — Azucena Uresti (@azucenau) September 12, 2019

Debido a que juez federal rechazó frenar el proceso penal en su contra,tendrá que permanecer recluida en; sin embargo, el abogado de la exfuncionaria, Julio Hernández, aclaró que la decisión no es grave para su cliente."La realidad es que el efecto de la suspensión del amparo para la vinculación, no es ponerla en libertad. El efecto de esta suspensión es frenar el procedimiento, para que no llegue a la audiencia de juicio, antes de que se resuelva el amparo”.Explicó que el proceso seguirá normal y que “se va a suspender de todas maneras, conceda o no conceda la suspensión definitiva antes de la audiencia de juicio”, para la cual todavía falta mucho.Para el programa de Azucena Uresti en, el abogado aseveró que lo que es grave en el caso de Rosario Robles, es que se canceló la autidencia que estaba prevista para mañana por la apelación de las medidas cautelares."Una medida rara, por no decir ilegal, arbitraria, por parte del Ministerio Público. Minutos antes u horas antes de que se celebrará esta audiencia, presenta una recusación contra de la magistrada”.De acuerdo con Hernández, está recusación es un movimiento “a todas luces ilegal” y por ello la audiencia, con la que la exfuncionaria pudo quedar en libertad mañana, tuvo que cancelarse.Nuevamente vemos la mano arbitraria, injusta, ilegal del Ministerio Público, de la gente encargada de este asunto, bueno pues metiendo las manos en un asunto que nada tiene que ver con él”.Sin embargo, aclaró que, si se podrá reponer la audiencia, pero acusó que existe una “mano poco legal” que interviene en el caso.Julio Hernández adelantó que tiene pruebas de que elha actuado de manera ilegal en contra de Rosario Robles y aseguró que su momento estas serán reveladas.Con información de Radio Fórmula