Con Peña a filiales de Salinas se condonaron 6 mil 934 mdp

Ciudad de México.- Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, un grupo de ocho filiales de Grupo Salinas, del multimillonario Ricardo Salinas Pliego –entre ellas TV Azteca, Grupo Elektra y Banco Azteca– obtuvo condonaciones fiscales del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por un monto total de 6 mil 934 millones 873 mil pesos.



Las empresas del magnate aparecieron en una nueva lista de beneficiarios de condonaciones de impuestos que dio a conocer hoy la organización Fundar: Banco Azteca obtuvo una condonación de 2 mil 335 millones de pesos; Operadora Unefón por 2 mil 170 millones de pesos; TV Azteca, por 2 mil 112 millones de pesos; Red Azteca Internacional, por mil 210 millones de pesos, y Grupo Elektra, por 74 millones de pesos.



En el sexenio de Peña Nieto, TV Azteca fue la segunda empresa más beneficiada por el gobierno federal a través de los contratos para difundir propaganda oficial, solamente detrás de Televisa: la televisora de Salinas Pliego recibió al menos 5 mil 991 millones 803 mil pesos del erario federal, según documentó la organización Artículo 19 en abril pasado.



Televisa, por su parte, recibió una condonación de 3 mil 334 millones de pesos en el primer año de gobierno de Peña Nieto, según informó la propia televisora en su primer reporte financiero trimestral de 2013.



En la lista que dio a conocer Fundar hoy aparece también el consorcio financiero BBVA –que recibió condonaciones por 3 mil 871 millones de pesos en el sexenio de Peña Nieto–, así como Ternium –una filial de Techint, del inversionista multimillonario David Martínez–, al que el SAT perdonó 2 mil 342 millones de pesos. Otras empresas beneficiadas fueron el gigante del acero AcerlorMittal, Truper, Johnson Controls y Flextronics Technologies.



Estas empresas consiguieron la mayor parte de las condonaciones de impuestos través del programa de amnistía fiscal llamado “Ponte al Corriente”, que la administración de Peña Nieto impulsó en su primer año de gobierno; otras obtuvieron beneficios millonarios durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, como GES Technologies, Servicios Siderúrgicos Integrados y Enertec México.



A principios del mes, Fundar dio a conocer una lista incompleta de beneficiarios de condonaciones de impuestos durante los sexenios de Peña Nieto y Calderón: en ella faltaban 201 grandes empresas, las cuales consiguieron –mediante 60 juicios de amparo– que el SAT no publicara sus nombres ni los montos condonados.



La justicia federal está resolviendo estos amparos a favor la organización: la lista actualizada que publicó hoy es producto de 14 juicios de amparos ganados por Fundar, según indicó el abogado Iván Benumea Gómez a Apro.



Todavía faltan algunos nombres para tener un panorama definitivo de los más beneficiados por las condonaciones: corporativos de otros multimillonarios mexicanos –como Carlos Slim Helú, Alberto Baillères González, Germán Larrea Velasco, Carlos Hank González y Emilio Azcárraga Jean– siguen amparados por la justicia, a través de 46 amparos.



En la lista preliminar de Fundar salieron a flote los nombres de algunos sonados integrantes de la élite político empresarial de México, entre ellos Juan Armando Hinojosa Cantú, Angélica Rivera Hurtado, Yeickdol Polevsnky Gurwitz, Diego Fernández de Ceballos, Juan Ramón Collado Mocelo o Carlos Cabal Peniche.



En entrevista con Proceso, Margarita Ríos-Farjat, la actual titular del SAT, afirmó que la estrategia de no pagar sus impuestos durante un sexenio en espera de una amnistía fiscal en el arranque de la siguiente administración es equiparable a la evasión fiscal.



“Si tú eres un contribuyente y no estás pagando porque estás esperando una medida extraordinaria para abstraerte de tu obligación fiscal, pues estás evadiendo el fisco”, dijo.