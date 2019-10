Con saltillense, el ‘Tri’ busca los tres puntos

Saltillo, Coah.- La Selección Mexicana Sub 17, donde milita el saltillense Édgar Josué Martínez Huerta, buscará su primera victoria dentro de la Copa del Mundo Brasil 2019, cuando enfrente a su similar de Italia en punto de las 18:00 horas en el estadio Bezerrao.



La escuadra nacional inició la justa mundialista con empate sin goles ante su similar de Paraguay, mientras que el combinado “azurro” goleó a Islas Salomón por 5-0, por lo que es un partido de vida o muerte para los comandados por Marco Antonio “Chima” Ruiz.



México ha enfrentado en par de ocasiones a su similar de Italia en el Mundial Sub 17, y en ambas ha salido con la victoria. En Japón 93 derrotó a los italianos por 2-1, mientras que en los Emiratos Árabes Unidos dio cuenta de los europeos por 2-0.



Cabe señalar que la última ocasión que el tricolor se enfrascó ante Italia fue en los Octavos de Final de la Copa del Mundo Sub-17 en los Emiratos Árabes Unidos en el 2013, duelo que contó con presencia saltillense; Pedro Terán fue titular y disputó los 90 minutos, mientras que Christian Tovar ingresó de cambio al 58.



Josué Martínez mostró buenas hechuras en su presentación mundialista y se vaticina dentro del 11 titular de la escuadra nacional, enfrente estará el dos veces subcampeón de la Eurocopa Sub-17, quien regresa a la justa mundialista tras no haber clasificado en en las pasadas dos ediciones.