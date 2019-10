‘Con una mano en el hígado y la otra en el odio’ decidió juez de Robles

"Yo llevo más de 30 años de servicio profesional, jamás me había tocado una audiencia en el que faltara el respeto, en el que perdiera la objetividad, ahora si que el que perdiera el juicio fuera el juez", expuso.

Julio Hernández Barros, abogado de, expresó que elperdió la objetividad, la imparcialidad y decidió dejar a la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social en"con una mano en el hígado y con la otra mano en el odio que siente".En entrevista con Azucena Uresti para, el defensor dijo que en sus años de servicio nunca un juez lo había llamado mentiroso.Julio Hernández mencionó que la audiencia estuvo llena de adjetivos calificativos a la defensa, a Rosario Robles, así como"Desoyó las pautas que daba el Quinto Tribunal Unitario, y bueno una resolución realmente inaudita que desde luego vamos a apelar, antes del viernes estaremos presentando la apelación", dijo el abogado.El defensor también indicó que en esta audiencia no se presentaron pruebas, ya que anteriormente mencionó que realizaron un análisis a las firmas de unade Rosario Robles.El abogado también indicó que se preparaban para ese escenario, sin embargo no pensaron que se fuera a presentar "de una manera tan burda""No, no, nosotros teníamos este escenario, incluso lo platicamos ayer, tú y yo, sin embargo, no pensé que este escenario se fuera a presentar de una manera tan burda, tan falsa de objetividad,y decidió con una mano en el higado y con la otra mano en el odio que siente"