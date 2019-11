Concanaco ‘Estancamiento es innegable’

“Esperamos más señales de certidumbre y que haya una mayor participación del sector público y privado para alcanzar mejores niveles de crecimiento, y esto es lo que esperamos, porque también necesitamos una muy importante cantidad de nuevos empleos para el millón 300 mil jóvenes que anualmente se suman a la vida productiva”, expresó.

“Es innegable el estancamiento económico en 2019, hemos tenido un crecimiento prácticamente de cero y el sector industrial es hasta ahora el más afectado, mientras que en el sector primario sí ha habido un avance, y en el comercio el avance ha sido muy moderado”.Declaró lo anterior a Zócalo Saltillo y Tele Saltillo el presidente de laquien dijo esperar que para 2020 la aplicación de las políticas públicas se pueda consensuar con los sectores productivos y poder llegar a niveles, si bien no de 4%, cuando menos de 2%, con un punto de inflexión.Sobre la meta de ventas para el, el líder nacional del comercio organizado reiteró que el objetivo es de 118 mil millones de pesos en la campaña a desarrollarse del viernes 15 al lunes 18 de noviembre.“Hay indicadores macroeconómicos que no se pueden dejar de observar, la inflación está en indicadores que se esperaban; no ha habido un deslizamiento del peso frente al dólar, se han incrementando las remesas y además para esta temporada de ofertas, que se espera año con año, los compradores se preparan”, expresó.