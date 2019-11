Conceden a esposa de Romero Deschamps recurso contra captura

Ciudad de México.- Un juez federal concedió un recurso una suspensión provisional a Blanca Rosa Durán Limas, esposa del ex líder del sindicato petrolero Carlos Romero Deschamps, para que no pueda ser detenida o citada a comparecer por la Fiscalía General de la República (FGR).



Desde el pasado 17 de octubre fue presentada la demanda de garantías, sin embargo, no fue admitida a trámite inmediatamente.



El juzgador octavo de distrito en el Estado de México le pidió precisar entonces que precisara la acusación que presentó varias semanas atrás, donde denuncia que supuestos agentes intentaron retenerla.



“Deberá precisar el domicilio completo, correcto y actual en el cual dice se pretendió ejecutar el acto que por esta vía reclama, ya que si bien refiere que fue en su domicilio particular, ubicado en Cerrada de Río Frio, sobre avenida de la Herradura, Naucalpan, Edomex, lo cierto es que omite señalar su ubicación completa”.



El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró el pasado 29 de octubre que el ex líder petrolero Carlos Romero Deschamps no está prófugo, no tiene orden de aprehensión, ni se congelaron sus cuentas bancarias.



López Obrador manifestó que contra Romero Deschamps hay dos denuncias



“Hay dos denuncias, lo que llaman carpetas de investigación en la Fiscalía General pero no hay orden de aprehensión; esto que decían o que se haya fugado, o que esté enfermo, eso no”, señaló el mandatario.



“Es la Fiscalía la que está viendo este asunto, lo que me han informado es que es una investigación que se está llevando a cabo con denuncias que se presentaron, dos o tres denuncias que se presentaron por particulares y una por la oficina de Inteligencia Financiera por algunas cuentas pero tampoco hay congelación o congelamiento de cuentas”, manifestó.