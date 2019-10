Concluyen pedidos de carbón a CFE

Sabinas, Coah.- La crisis económica por la que atraviesa la Región Carbonífera, podría empeorar de no dar continuidad a los pedidos de carbón y sobre todo de que se logren los contratos multianuales, estimaron los productores Antonio y Tania Flores Guerra.



Señalaron que las empresas mineras ya iniciaron con reajuste de personal y otras están al borde del cierre.



“Fue muy importante el apoyo del Gobierno del Estado para lograr que este año, CFE otorgara 330 mil toneladas, lo que significa un 10% de lo que anteriormente se manejaba año con año, sin embargo, a una semana de que termine el contrato, no hay una solución al problema”, dijo Tania Flores.



Por su parte, Antonio Flores, aseguró que actualmente de 600 empleados que tenían en sus empresas, solo se ha podido salvaguardar 150, el resto fue finiquitado con el paso del tiempo en lo que va del año.



“No es suficiente esas 330 mil toneladas para este año, sin embargo gracias a las gestiones del gobernador del estado, Miguel Riquelme se obtuvieron y logramos sobrevivir este año, es necesario que ahora se nos dé una ampliación de cuando menos unas 80 mil toneladas por cada una de las dos plantas, la José López Portillo y Carbón II, para pasar el año de lo contrario será muy difícil y muchas empresas tendrán que cerrar, y mientras que se surten y termina el año buscamos el negociar los contratos multianuales a largo plazo de tres o cuatro años como mínimo”, recalcó.



Destacaron que esta situación se refleja desde las ferreterías, hasta en las vulcanizadoras ya que no hay circulante, las ventas están por los suelos, las familias están preocupadas por la situación por lo que es necesario que se brinde una atención rápida.



Aseguraron que la diversificación de la economía es difícil que se dé en esta región que depende al 100 por ciento de la producción del carbón mineral.



Por ultimo, exhortaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a Manuel Bartlet, director general de la CFE a que se le dé una solución rápida al problema, que tiene al borde del colapso a la Región Carbonífera.