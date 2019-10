Condenan a mujer que hizo operar 13 veces a su hijo sano

La ciudadana de Dallasfue condenada este viernes a 6 años de prisión por, que le condujo a numerosas cirugías innecesarias y afectaron gravemente su salud, informa laEl niño,, que ahora tiene 10 años, visitó 320 veces el médico ydurante los primeros 8 años de vida. Como consecuencia, fue expuesto a la radiación y sufrió sepsis y coágulos de sangre en repetidas ocasiones.Finalmente, en el 2017, los médicos alertaron a los servicios de protección infantil de que el menor no tenía la mayoría de los síntomas indicados por la madre, por lo que perdió la custodia a finales de ese mismo año.El padre de Christopher,, trataba de refutar las mentiras de Kaylene, pero no podía convencer a los jueces de familia ni a los doctores."Cada enfermedad llevaba eventualmente a que moriría cada vez que íbamos a la corte. […] Había demasiada manipulación, demasiadas mentiras. No sabía qué hacer. […] Nunca me creyeron", dijo el hombre, que ahora tiene la custodia completa del menor.Según se detalla, probablemente la mujer sufre del(MSBP, por sus siglas en inglés), trastorno psicológico que consiste en la simulación de enfermedades en personas dependientes (típicamente niños) para atraer atención a sí mismas. Se califica como una forma de abuso y requiere una asistencia prolongada con resultados inciertos.