Condonó SAT $247 mil millones de 2007 a 2015

Ciudad de México.- Del 1 de enero de 2007 al 4 de mayo de 2015 se condonaron 247 mil millones de pesos, reveló el Servicio de Administración Tributaria (SAT) luego de una orden judicial.



Luego de cuatro años de litigio y en cumplimiento a una resolución del INAI, el SAT reveló la información de créditos fiscales condonados en el periodo correspondiente a las Administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, explicó Haydeé Pérez Garrido, directora ejecutiva de Fundar, la organización litigante.



Pérez Garrido refirió que del periodo posterior al 4 de mayo de 2015, la información de condonaciones ya es pública.



Mientras que, en el lapso involucrado en el litigo, se condonaron créditos a 7 mil 884 contribuyentes, de los cuales, 201 promovieron amparos para que no se revelara su nombre.



De ese pequeño número de contribuyentes, los créditos condonados ascienden a 101 mil 443 millones de millones de pesos a precios históricos. Este valor no puede ser convertido a valores de 2019 porque no se sabe precisamente en qué años se condonaron, explicó la titular de Fundar.



Del resto de contribuyentes que sí se reveló su identidad, los créditos condonados ascienden a 247 mil 600 millones de pesos a precios de 2019, o 172 mil 335 millones de pesos a precios históricos.



En total, se condonaron 273 mil 778 millones de pesos en precios históricos, de los que 141 mil millones de pesos, o el 81.87 por ciento, lo concentran el 10 por ciento de los contribuyentes del País.



A la conferencia de prensa convocada, también asistió Margarita Ríos Farjat, jefa del SAT, quien destacó que la revelación de estos datos es un momento histórico para el Estado de derecho del País.



"Una condonación oculta lastima a la sociedad entera y contradice a la obligación constitucional de que todos los mexicanos paguen impuestos" afirmó.