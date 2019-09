Confían que Ancira ‘rescate’ AHMSA

Monclova, Coah.- Debido a que una jueza federal desactivó desde junio indefinidamente la orden de aprehensión contra Alonso Ancira Elizondo, la Sección 147 del Sindicato Democrático le sigue apostando a la presunción de inocencia del principal accionista de AHMSA porque terminando con ese problema podrá resolver la capitalización y robustecer la fuente de empleo de miles de trabajadores.



Juan Carlos Torres Terrazas, vocero del Comité Ejecutivo Local, señaló que toda empresa o negocio registra complicaciones en caso de ausencia de su titular, por lo que recalcó que una vez que Alonso Ancira resuelva su problema judicial, tendrá más margen para capitalizar la acerera monclovense.



El pasado 20 de junio en juicio de amparo le fue concedida la suspensión que por tiempo indefinido desbarata la orden de captura, de tal forma que si retorna al país no puede ser detenido, inclusive en España está libre.



Sin embargo, recalcó, “nadie olvida la corrupción de Napoleón Gómez Urrutia quien robó 55 millones de dólares a trabajadores y ex trabajadores de Cananea, Sonora, además de señalamientos muy serios de lavado de dinero contra sus hijos Alejandro, y Ernesto Gómez Casso quienes además engañaron al Servicio de Administración Tributaria (SAT) suplantando sus propias identidades a través de otras personas.



Dijo que la justicia debe ser pareja sin importar condiciones económicas ni partidos políticos pero que en este caso no se tiene conocimiento que Gómez Urrutia haya sido requerido por las autoridades, ni tampoco sus hijos, además que el fuero no es sinónimo de impunidad, ni de influyentismo.



Torres Terrazas, mencionó que la orden de aprehensión fue desactivada porque así lo determinó Rosa María Cervantes titular del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México.



Niega despido por faltas



Después que causó baja en el departamento Laminación en Frío de la Siderúrgica Dos de AHMSA el trabajador Jesús Jiménez quien era activista del sindicalismo de Napoleón Gómez Urrutia en la Sección 288 de Mineros, afirmó que el despido no fue por acumulación de faltas, sino por checar su salida antes de las 15:00 horas donde incluso no hay que esperar relevo.



“No hubo daños, ni demoras en la línea de producción por haber checado antes de las 15:00 horas, aunado a eso Relaciones Laborales me giró la baja llevándomela al área de relojes del departamento un licenciado para que la firmara”, agregó Jiménez.



Al día siguiente, relató, “el reloj de ingreso ya no me dio acceso porque ya estaba dado de baja después de 27 años de antigüedad y la Ley Federal de Trabajo me protege para que sea únicamente una amonestación no una rescisión del contrato individual de trabajo, pero en ningún momento el motivo fue por acumulación de faltas”, dijo.



En algunas categorías los trabajadores tienen que esperar a que llegue el relevo correspondiente para evitar alguna contingencia de demoras en la producción o afectación en lo equipos, por ausencia o escasez de operadores en las líneas, de lo contrario se hacen acreedores a sanciones, pero en este Jesús Jiménez señaló que él no espera relevo y que no hubo afectación.