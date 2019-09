Confirma Marina de EU existencia de ovnis

La Marina de Estados Unidos ha dejado abierta la posibilidad de la existencia de, tras confirmar quede unos objetos no identificados por los pilotos de las fuerzas navales, son auténticos., portavoz del subjefe de Operaciones Navales, dijo que la Marina designó a los objetos que aparecen en estos vídeos como “fenómenos aéreos no identificados”.De acuerdo con el portal de noticias, Gradisher señaló en entrevista que los fenómenos aéreos no identificados comprenden los avistamientos u observaciones de "aeronaves/objetos no autorizados/no identificados que se han observado entrando/operando en el espacio aéreo de campos de entrenamiento controlados por los militares".Es decir, los objetos aéreos en los vídeos en cuestión simplemente no han sido identificados, y por ahora, son inexplicables.Theinformó en mayo pasado que los pilotos de laaseguraron haber visto algunos ovnis que iban ay realizaban maniobras imposibles en el aire frente a la costa este de Estados Unidos.De acuerdo con los pilotos, los objetos no tenían propulsores ni tubos de escape visibles, pero podían volar a más de 9 mil metros y efectuar giros imposibles para aeronaves conocidos.Este viernes, se prevé que sí se efectué el evento expandido en redes sociales, cuyo fin es “asaltar” el, base militar secreta de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.Este se hizo viral porque los organizadores pedían que quienes se unieran al asalto corrieran como el personaje de anime Naruto, esto para poder esquivar las balas de los soldados de la Fuerza Aérea y así burlar la seguridad.Ante la unión de poco más dea la lisa de posibles asistentes, el Ejército ese pronunció al respecto y aseguró que sus soldados estaban listos para cualquier ataque y defender el área de acceso restringido.Tras varios días de difusión, tanto el organizador como, alertaron sobre las repercusiones que tendría concretarlo.Hoteles de paso y otros negocios han señalado que ya tiene su capacidad al límite y la ocupación aumentó luego del evento en Facebook.