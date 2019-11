Confirma SCJ preponderancia de Televisa

Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia confirmó que Grupo Televisa es el Agente Económico Preponderante (AEP) en el sector de radiodifusión.



La Segunda Sala de la Corte negó a la empresa el último amparo que tenía pendiente contra la declaratoria de AEP, emitida en marzo de 2014 por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).



Los Ministros confirmaron la sentencia dictada en octubre de 2015 por la jueza federal Silvia Cerón, quien consideró que el IFT no violó derechos de Televisa al aplicar criterios sobre audiencia y otros parámetros de medición para calificar como AEP a dicha corporación.



Tribunales colegiados especializados en telecomunicaciones ya habían negado varios amparos de filiales de Televisa contra la misma resolución del IFT, pero la Corte atrajo sorpresivamente en julio de 2018 un recurso pendiente de la matriz Grupo Televisa SAB.



Entre los 18 argumentos de Televisa que rechazó la Corte, destaca su ataque contra la metodología del IFT para determinar que, en 2014, controlaba más de 50 por ciento del mercado de radiodifusión.



El IFT dividió el mercado en segmentos de radio y televisión abierta, y solo tomó en cuenta a concesionarios, no a permisionarios que no tienen fines de lucro, por lo que, según Televisa, su medición fue parcial.



A fin de cuentas, todos los tribunales coincidieron en que el IFT tenía las facultades para decidir la mejor forma de medir la preponderancia en radiodifusión, y que por tanto fue correcto concentrarse en el sector de televisión abierta.



La declaración de AEP llevó a la imposición de varias medidas asimétricas a Televisa para facilitar la competencia.



En su sesión de este jueves, la Segunda Sala amparo a la empresa contra medidas adicionales impuestas por el IFT en 2017.