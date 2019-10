Confirma TEPJF constancia de 2 años a Bonilla

"Se confirma el cómputo estatal de la elección a la Gubernatura de Baja California (...) Se confirma la declaración de validez de la mencionada elección y la constancia de mayoría", señala la sentencia aprobada.



"El hecho de que el desistimiento haya sido acordado favorablemente por el tribunal local no genera incertidumbre, ni siquiera por la circunstancia de que se haya cuestionado la regularidad constitucional de una norma estatal que prevé el plazo de la gubernatura electa. Esto es así porque el efecto del desistimiento de un medio de impugnación produce la consecuencia de que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la presentación de la demanda", dice la sentencia aprobada.

"En mi opinión no resulta viable el argumento que nos presenta MC cuando aduce que existe la necesidad del dictado de una sentencia de fondo porque a su parecer existe incertidumbre acerca de cuál es el periodo durante el cual ejercerá cargo el Gobernador electo (..) para un servidor resulta dable considerar que lo cierto es que la mera existencia de esa impugnación es insuficiente para poner en duda el orden jurídico vigente", expuso Vargas.

Elconfirmó por unanimidad el dictamen con el cómputo oficial, la validez de la elección y la constancia de mayoría por dos años expedida por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana deen favor del hoy Gobernador electo Jaime Bonilla, y que también había validado el tribunal local.Asimismo, y en contra de la pretensión del partido, los magistrados de la sala superior confirmaron, en este caso por mayoría, la sentencia del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California que validó el desistimiento de Bonilla al recurso que había interpuesto para controvertir el dictamen y su constancia de dos años, pues pretendía que fuera para un periodo de cinco años.Por unanimidad, y a propuesta del ponente Felipe de la Mata, los magistrados confirmaron la sentencia del tribunal local con la validación del dictamen del instituto local, en contra de una impugnación del partido local Transformemos, que pedía revocar el dictamen e incluso la nulidad de la elección del 2 de junio.Esto a pesar de que ese partido formó parte de la coalición ganadora de la Gubernatura, junto con Morena, PT y PVEM.Por su parte, la sentencia en donde se confirmó el desistimiento de Bonilla fue aprobada por mayoría de votos.La ponencia responsable en este caso fue la del magistrado Indálfer Infante, quien no estuvo presente en la sesión pública de este miércoles.Movimiento Ciudadano había impugnado el desechamiento del recurso de Jaime Bonilla por parte del tribunal local, ante el desistimiento presentado y ratificado ante ese órgano jurisdiccional por el Gobernador electo, y planteaba a los magistrados la necesidad de entrar al fondo del asunto para dar certeza a los electores sobre el próximo periodo de gobierno.Los magistrados Reyes Rodríguez y Janine Otálora se apartaron de la mayoría integrada por el presidente Felipe Fuentes, José Luis Vargas, Felipe de la Mata y Mónica Soto, por considerar que el tema rebasaba el interés particular del hoy Gobernador electo y era de interés colectivo, por lo que debía rechazarse el desistimiento y entrar al fondo del asunto para dar certeza a los electores de BC.Sin embargo, el magistrado Vargas, en una posición que avaló finalmente la mayoría, expuso que la norma vigente en esa entidad hasta el día de hoy y el periodo para el cual gobernará están claros en la Constitución local, pues el artículo octavo transitorio del decreto 112 de ese ordenamiento sigue vigente (y ahí se establece el periodo de dos años).El mismo Vargas no descartó la posibilidad que haya otras vías de impugnación por parte del Gobernador electo, pero insistió en la vigencia del actual marco constitucional."En tal sentido, considero que no existe la supuesta inseguridad e incertidumbre que alega el partido con relación con el periodo del gobierno, porque hasta este momento, y sin prejuzgar sobre un ulterior medio de impugnación que podrá promoverse, se conoce el contenido de lo previsto en el artículo octavo transitorio del decreto 112 del la Constitución local", añadió.Los magistrados Reyes Rodríguez y Janine Otálora coincidieron en plantear ante el pleno de los magistrados su desacuerdo con la validación del desistimiento a su recurso de impugnación al periodo de gobierno de dos años que presentó ante el tribunal local el Gobernador electo Jaime Bonilla, pues consideraron que el tema es de interés público y no solo de interés individual. Por eso los dos votaron en contra."El Gobernador electo pretendía que en su caso se inaplicara el artículo transitorio octavo del decreto 112 con la finalidad de que su mandato fuera de cinco años y no de dos, como lo prevé la Constitución local. La propuesta estima que ese desistimiento es procedente", dijo Rodríguez."Sin embargo, no comparto lo que afirma el proyecto, pues considero en el presente caso se debe revocar la decisión del tribunal local proque no nos encontramos ante un litigio de derecho privado en el que únicamente estén en juego los intereses y derechos particulares; al contrario, la validez del periodo durante el cual una persona electa ejercerá su cargo es una cuestión de interés público", añadió el magistrado.La magistrada Otálora, por su parte, votó en contra por considerar que la definición del plazo del mandato afecta a todo el electorado de BC y destacó y recordó la importancia y trascendencia de lo planteado por el Gobernador electo en el recurso del que se desistió, así como que hablara de posible "inconstitucionalidad" del cargo de dos años."El mismo dice y aquí lo cito: que se afecta el derecho de la ciudadanía de elegir una opción política que considera viable al reducirse inconstitucionalmente el ejercicio del gobierno por un plazo tan corto que sea de imposible ejecución el mandato popular para dar cumplimiento al principio democrático expresado en las urnas", expresó Otálora."Desde su demanda, acude tanto por una acción individual que le impacta a él, pero también tiene una acción "tuitiva": habla en defensa del voto expresado y del derecho de ciudadanía (...) Y considero que justamente la determinación temporal durante el ejercicio de un cargo público justamente supone una garantía democrática, ya que es un control objetivo e imprescindible que impregna todos los poderes del estado", abundó la magistrada.