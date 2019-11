¡Confirmado! Luz del celular y de pantallas acelera el envejecimiento

De acuerdo a; investigadores de la Universidad dehan confirmado que la exposición prolongada a la luz de los aparatos celulares, tabletas, computadoras y electrodomésticos repercute en la esperanza de vida de las personas expuestas.Las ondas azules que son emitidas por los apartos tienen la capacidad de dañar las células cerebrales y la retina, aunque no haya incidencia directa de rayos de luz, y acelerar el proceso de envejecimiento, informaron los científicos.Esta luz es en esencia radiación electromagnética y cada color tiene una cantidad distinta de energía; el color azul tiene una energía mayor que los demás colores.Los resultados de las investigaciones han sido publicados en la revista Aging and Mechanisms of Disease.Durante el estudio se utilizó una mosca de la fruta común, la, cuyo organismo es similar al de otros animales.Se formaron 3 grupos de moscas; el primero fue expuesto a ciclos diarios de 12 horas en la luz y 12 horas en la oscuridad.El segundo grupo siempre permaneció en la oscuridad y el tercero estuvo expuesto a la luz azul filtrada.Los resultados demostraron que las moscas del primer grupo alcanzaron una esperanza de vida más corta.También se confirmó el daño a las células de la retina, e incluso a las neuronas cerebrales, reduciendo incluso la capacidad de las moscas de subir cercas.