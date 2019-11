Confirmado: Planean reunión de Friends

Ciudad de México.- El elenco y equipo original de Friends trabaja en un programa especial, 25 años después del arranque de la serie, para HBO Max.



La noticia, dada a conocer en exclusiva por The Hollywood Reporter, señala que aún no se llega a un acuerdo pero que ya todos están a bordo y solo faltaría llegar al precio y compaginar agendas.



La idea es una reunión especial con Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer, además de los creadores de la serie David Crane y Marta Kaufmann.



