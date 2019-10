Confirman suspensión de elección en Morena por violencia

Morelos.- La presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, confirmó que la elección para renovar la dirigencia nacional quedó suspendida, debido a que no hay condiciones de seguridad para realizarla y aseguró que el padrón no es confiable.



"La verdad es una pena lo que está sucediendo, lo dije todo el tiempo, ese padrón no sirve, no es confiable y no debíamos usarlo, porque no podemos arriesgar a nuestras compañeras y compañeros, hay muchas quejas de que se está entrometiendo gente que no es de Morena y la gente de Morena se está quedando afuera, entonces tendremos que citar al Comité Ejecutivo Nacional y tomar las medidas respectivas", señaló.



En ese sentido dijo que en esta misma semana el asunto será tomado por el Comisión Nacional de Justicia de Morena, para que defina medidas cautelares urgentes, es decir que el proceso interno sea pospuesto con el objetivo de evitar la intromisión de agentes externos al partido y la violencia que ya se presentó.



"Yo creo que si hay que pedirle a la Comisión de Honestidad y Justicia medidas cautelares urgentes y planear el tema de posponer”, dijo.



-¿Para cuándo se podría posponer?



"Eso no lo sé, eso ya lo veríamos lo importante ahorita es resolver sobre todo lograr tener un padrón que sea verdadero, que sea de militantes y que no esté manoseado como es el caso de este".



También precisó que no es falso que el resolutivo de la Sala Superior del Tribunal Electoral haya emitido un fallo que le impida participar en el proceso interno, para ser electa para un nuevo periodo al frente de la dirigencia nacional de Morena.



"No esa es una mala interpretación, yo misma pregunté a la Sala Superior, cuento con todos los derechos, porque además cuando se hizo la Reforma Estatutaria se planteó para poder tener reelección y que por lo menos tengamos una reelección, he sido consejera una vez, he tenido una sola vez el cargo en el Comité Ejecutivo Nacional, cuento con todo para poder ir por la presidencia del Partido, porque también tengo los méritos y el trabajo para ser presidenta de Morena", reiteró.



La violencia en el proceso interno se manifestó en las elecciones distritales que comenzaron ayer en varios estados, pero en seis hubo protestas y hasta balaceras, así como robos de urnas, situación por la cual será pospuesta la elección y las asambleas pendientes quedarán canceladas.



Incluso dijo que los militantes de Morena que fueron agraviados por los actos vandálicos cuentan con fotografías y videos para presentar las denuncias correspondientes.