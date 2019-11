Conforman Consejo para implementación de la Reforma Laboral

En #Saltillo, junto a la titular de la @STPS_mx, @LuisaAlcalde, instauramos el Consejo Interinstitucional para la Implementación de la #ReformaLaboral en Coahuila, refrendando el compromiso de seguir impulsando un desarrollo económico sostenible, con formalidad y paz laboral. pic.twitter.com/SVah14nWHP — Miguel Riquelme (@mrikelme) November 22, 2019

“Siempre contará con Coahuila y con los esfuerzos que se hagan para mejorar al País”, estableció en su mensaje el Mandatario estatal.

“En el norte del País”, abundó, “somos uno de los Estados con crecimiento económico sostenido; año con año se siguen generando empleos, y además la Inversión Extranjera Directa (IED) no se detiene”.



“En Coahuila no va a batallar… tenemos muy claro nuestro objetivo y clara nuestra relación con el Gobierno Federal, con los empresarios (y) con los obreros”, enfatizó Riquelme Solís.



“Aquí, los empresarios instalados o los nuevos inversionistas, al igual que la fuerza laboral, cuentan con las garantías necesarias, como es, por ejemplo, la democracia sindical”, refirió.



“Cuando se estableció la Reforma Laboral, Coahuila no dijo absolutamente nada, y únicamente, entre todos, nos hemos puesto a trabajar y a reorientar lo que mandata para bien de México y para bien de Coahuila”.



“Esto nos pone en la competitividad y en el ojo del mundo, por eso nos interesa mucho la estabilidad laboral”, destacó el Gobernador del Estado.



“Estaremos a la vanguardia, porque Coahuila siempre se ha distinguido por llevar un paso adelante y no ésta no será la excepción, y pronto estaremos a la altura de lo que demanda el País”, enfatizó.



“Con esta reforma, en Coahuila seguimos privilegiando la conciliación y los acuerdos, por encima del conflicto y el arbitraje, principio toral en la política laboral del Gobierno de Miguel Ángel Riquelme”, expresó Cepeda González.



Quedó conformado el, que se encargará de elaborar las políticas, programas y mecanismos necesarios para emitir los acuerdos, reglamentos, lineamientos, normas, procedimientos y demás instrumentos normativos necesarios para dar cumplimiento a laInstalaron el organismo el gobernadorCon la directriz de que es preferible resolver conflictos laborales a través de la mediación y no de la judicialización, Coahuila respalda la implementación de la reforma en la materia, “y nunca será obstáculo a las políticas públicas que mejoren su desarrollo económico, dijo el gobernador Miguel Riquelme., la instalación y toma de protesta del Consejo Interinstitucional para la Implementación de la Reforma Laboral en Coahuila, refrendó su respaldo al presidenteLuego de firmar como testigo de honor la conformación del organismo y la primera de sus actas, Miguel Riquelme resaltó los avances y logros que registra el Estado en materia económica.Cuenta con la mayor tasa de formalidad laboral, con el 64 por ciento: es líder en porcentaje con trabajadores con prestaciones laborales, con un 84 por ciento, y el segundo lugar con trabajadores con contrato escrito, con el 73 por ciento.Luego, subrayó que desde hace 29 años no se registra una huelga en el estado, al tiempo que resaltó la ejemplar relación obrero-patronal, y asentó:Los avances, explicó, se fundamentan en la unidad y el trabajo de las y los coahuilenses, “de nuestra relación con el Gobierno Federal, que queremos seguir teniendo”.Su presencia, indicó a la titular de la STyPS federal, “nos da la garantía de que Coahuila seguirá creciendo en la formalidad y garantizando el Estado de Derecho” para inversionistas y su fuerza laboral.Por otra parte, señaló que el sector productivo del estado, en su conjunto, “nos hemos ajustado a la Reforma Laboral del País para enfrentar los retos que mandata, por lo que ya se cuenta con la homologación que nos alistamos a hacer los cambios necesarios que ofrece dentro de sus ordenamientos”.En ese tenor, el Gobernador recordó que en el estado se firmó el Pacto por Coahuila, con el que se pugna por el equilibrio y estabilidad.Después, resaltó que el Estado sigue a la vista de los negocios y de las encuestas internacionales, y además de eso aquí los empresarios le siguen apostando a la generación de empleos.En ese contexto, destacó que en los últimos días estuvo en Monclova y en Torreón, donde inició la construcción de dos parques industriales, que ya suman más de 80 en la entidad.Asimismo, externó el compromiso de trabajar en la rápida implementación de la Reforma Laboral para estar acorde a los avances que se registran en otros puntos del País., resaltó los retos que depara el cambio de un modelo laboral, como lo mandata la Reforma, que es la más importante de los últimos 100 años en esta materia.Se trata de un cambio cultural, no sólo de adecuaciones a la Ley, entre las que resaltó la necesidad de cambios en los estatutos que rigen a las organizaciones sindicales.Asimismo, destacó que se establece la construcción de un nuevo modelo laboral a través del diálogo, la conciliación y el acercamiento entre todos los actores que conforman este sector., resaltó la relevante participación del Poder Judicial para implementar mecanismos y acciones tendientes a la formalización de la nueva Reforma Laboral.Durante este evento estuvieron representantes sindicales, empresarios, servidores públicos, integrantes de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, de cámaras empresariales, de sindicatos, autoridades de los tres niveles gubernamentales y de la sociedad civil.• Generar la estrategia del Estado para la implementación de la reforma al Sistema de Justicia Laboral.• Realizar las adecuaciones legales y normativas necesarias para la implementación de la reforma.• Visualizar y acordar la construcción y operación de la infraestructura necesaria para su operación.En ese contexto, se recordó que el 1 de mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Reforma a la, que establece un cambio radical principalmente en el modelo de impartición de justicia laboral.Para el cumplimiento de tales disposiciones, el pasado 15 de noviembre se publicó el Decreto del gobernador Miguel Riquelme, donde se establece la creación del Consejo para la Implementación de la, dijo que en la entidad se cuenta con una política pública a la altura de los actuales desafíos.Se mantendrá, añadió, la sinergia con el sector empresarial y los trabajadores para atender esos retos.Destacó que el nuevo modelo pretende solucionar los conflictos laborales en un plazo no mayor a 45 días, mediante un procedimiento de conciliación aplicado por profesionales en este ramo y en la mediación.+ Por el Poder Ejecutivo del Estado: El gobernador Miguel Riquelme, como Presidente, junto a los secretarios del Trabajo, Román Alberto Cepeda, y de Finanzas, Blas Flores, así como por el subsecretario de Justicia Laboral en Coahuila, José Luis Chapa Reséndez.+ Por el Poder Judicial, los magistrados Miguel Mery Ayup, Presidente del TSJ; José Ignacio Máynez Varela y Eduardo Prado García.+Por el Poder Legislativo, los diputados Marcelo Torres Cofiño, Presidente de la Junta de Gobierno; Jaime Bueno Zertuche, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso, y Jesús Berino Granados.En la ceremonia también se firmó un convenio de colaboración entre la STyPS y la Secretaría del Trabajo de Coahuila, que signócomo testigo de honor, para dar cumplimiento a la transferencia de los contratos colectivos.Además, de la aplicación del Protocolo en los contratos colectivos de trabajo que existan registrados en lasAdemás, involucra la capacitación para la orientación, asesoría y apoyo necesarios a trabajadores y sindicatos con respecto a los requisitos, plazos y procedimientos que deban seguir para la legitimación de sus contratos colectivos, incluyendo el registro de aviso a través de la plataforma electrónica.