Congela el Betis a Diego Lainez

Sevilla, España.- La falta de minutos de Diego Lainez con el Real del Betis, cada vez es más latente, puesto que ya es el segundo jugador con menos actividad en el club solo por arriba del delantero español Raúl García



El mexicano solo ha jugado 56 minutos hasta la Jornada 14 de La Liga, una marca lejana a los 347 minutos que acumuló la temporada pasada.



Por si no fuera poco la falta de minutos, el examericanista no ha logrado marcar desde su llegada al Betis, pues de los 17 partidos en donde jugó, no logró concretar el gol.



Sin embargo, Lainez fue convocado para la visita del Betis a Valencia, partido donde su equipo intentará salir del descenso.