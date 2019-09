Congreso de NL declara ‘personas non gratas’ a Noroña y Salmerón

“No es valiente quien busca privar a una persona de su libertad y no es valiente quien planea un secuestro para financiar armamento ilegal para actividades ilícitas”, manifestó el organismo.

¿En serio? Yo no sólo los considero valientes, también los considero revolucionarios; para que agreguen otra resolución igual. https://t.co/GNP2FHkRMC — Fernández Noroña (@fernandeznorona) 23 de septiembre de 2019

El Congreso de Nuevo León declaró este lunes “personas non gratas” al historiadosEsta decisión fue aprobada por la mayoría, por lo que a través de un punto de acuerdo se comunicó al Poderes Judicial, al Ejecutivo y a los municipios deEn este sentido, la medida será retirada hasta que ofrezcan una disculpa pública y se retracten de sus comentarios desafortunados e indignantes de calificar como “jóvenes valientes a los cobardes asesinos deEsta propuesta fue presentada por el diputado del“Las palabras del ex funcionario nos ofendieron a todos los nuevoleoneses, que valoramos, admiramos y reconocemos la altura de miras y liderazgo que Don Eugenio Garza Sada tuvo a lo largo de su vida, donde sin duda alguna dejó una huella imborrable que lo ha convertido en un histórico de esta ciudad”.El pasado 20 de septiembre, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) condenó la expresión del director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), Pedro Salmerón, quien calificó de “valientes jóvenes” a quienes asesinaron al empresario Eugenio Garza Sada, y le exigió una disculpa pública.Eugenio Garza Sada murió el 17 de septiembre de 1973 tras un intento de secuestro por integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre, quienes terminaron enfrentándose a sus escoltas.A través de redes sociales,aseveró que no él no sólo califica a los asesinos como valientes, sino como revolucionarios.