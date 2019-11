Conmemoran el 109 Aniversario de la Revolución Mexicana

Saltillo, Coah.- El Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís presidió, esta mañana, el desfile con el que se conmemoró el 109 Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, evento en el que participaron alrededor de cinco mil saltillenses.



En el presídium, el Mandatario estatal estuvo acompañado por Marcelo Torres Cofiño, diputado presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local; Miguel Felipe Mery Ayup, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado; Manolo Jiménez Salinas, Alcalde de Saltillo; General de Brigada DEM Enrique Covarrubias López, Comandante de la Sexta Zona Militar; además de integrantes del gabinete legal y ampliado del Ejecutivo, diputadas y diputados del Congreso Local; magistradas y magistrados; rectores y directores de instituciones públicas y privadas, entre otros.



En este desfile participaron contingentes de la Policía Preventiva, Tránsito Municipal, alumnos de planteles Educación Básica, Media Superior y Superior, Protección Civil y Bomberos; así como elementos de la Sexta Zona Militar y asociaciones civiles, entre otras agrupaciones.



Sobre el bulevar Venustiano Carranza, desde la calle Chiapas y hasta el periférico Luis Echeverría Álvarez, fue por donde avanzó la larga columna de contingentes.



Más de 20 mil asistentes se acomodaron sobre el camellón y banquetas de esta importante vía para disfrutar de este desfile del 109 Aniversario de la Revolución Mexicana.



La descubierta del desfile estuvo integrada por ocho motocicletas de la Policía Municipal; seguidas por las representaciones de la Secundaria General No. 2 “Benemérito de las Américas”; el CENDI No. 6 “Juana Alarco de Dammert”; la Dirección de Promoción para el Desarrollo de Habilidades Artísticas y Deportivas; el contingente de deportistas destacados del INEDEC; y por la Obra Salesiana (Instituto Tecnológico Don Bosco y Colegio México de Saltillo).



Le siguieron agrupamientos de instituciones educativas de nivel básico, medio superior y superior.



Tras ellos, contingentes de la Policía Estatal con su grupo canino, los cuales realizaron algunas exhibiciones; así como de la Policía Municipal, de Protección Civil, Bomberos de Satillo y Cruz Roja Mexicana.



Luego desfilaron integrantes de la Sexta Zona Militar, y al final, integrantes de asociaciones civiles.



Al final del desfile, Alina Garza Herrera, directora general del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila, dio el parte informativo de este evento al Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.





Garza Herrera informó al Gobernador que este desfile tuvo una duración de 2 horas con 50 minutos.



Agregó que se contó con la participación de cinco mil 800 alumnos de educación básica, media y superior.



104 deportistas destacados ganadores de medallas nacionales e internacionales.



Participaron en este desfile 154 cadetes especiales; 15 binomios caninos y dos vehículos de la Policía Estatal.



De la Policía Municipal de Saltillo: dos unidades C2 móviles, dos drones tácticos, ocho motocicletas, siete vehículos sedán, 15 unidades pick up, dos vehículos blindados, 102 elementos de policía y tránsito, 20 elementos del grupo de reacción y cuatro perros.



De Protección Civil: 60 elementos, dos unidades, una plataforma.



De la Cruz Roja Mexicana: tres unidades, seis bicicletas, seis paramédicos.



Por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA): 79 militares y 30 elementos del Servicio Militar Nacional; una banda de guerra y dos vehículos.



Además, de parte de las asociaciones civiles participaron 15 vehículos del club de “Autos Clásicos del Desierto”; 13 vehículos del club “Mustang de Saltillo”; y 100 integrantes de la Asociación de Charros de Saltillo.