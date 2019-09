Conmoción en Argentina por asesinato de 3 mujeres

Tres feminicidios en un fin de semana. Cielo López, de 18 años, Neuquén. Navila Garay, 15 años, en Chascomus. Cecilia Burgadt, 42 años, en Santa Fe. No nos acostumbramos. Basta de femicidios. #NiUnaMenos



Hoy será tema de #HabráConsecuencias por el @eldestape_radio pic.twitter.com/glouGthdEX — conurbana (@florencialcaraz) September 16, 2019

#Ahora

Esta noche, vecinos de Plottier se movilizan por #Justicia tras el hallazgo del cuerpo de Laura Cielo Lopez.

Laura o «Cielo» como la conocían sus compañeros, era estudiante del turno noche del CPEM 8 de Plottier. pic.twitter.com/WLkBE9V7jx — NoticiasNQN.com.ar (@nqn_noticias) September 16, 2019

223 femicidios en lo que va del 2019. En contextos de crisis económica como el que estamos viviendo observamos un recrudecimiento de la violencia siendo el hilo más delgado la violencia contra las mujeres. #NiUnaMenos pic.twitter.com/jrajVnLKL4 — Raquel Vivanco (@raquelvivanco) September 3, 2019

A '' la buscaban desde el jueves pasado y encontraron sucerca del Río Limay (provincia de Neuquén), en una zona de viviendas que se llama 'Paraje china muerta'. La adolescente de 15 añosestaba desaparecida desde el martes:en el fondo de una casa de Chascomús (provincia de Buenos Aires). A lade Santa Fe María Cecilia lay su cuerpo apareció maniatado. Estossuperan incluso la alarmante cifra que indica que muere una mujer cada 27 horas víctima de un feminicidio, informó RT A Laura López le decían 'Cielo'. Tenía 18 años, era de Mendoza y vivía en Plottier, provincia de Neuquén. El jueves a la tarde fue la última vez que la vieron, cuando salió de su casa. Desde entonces, la buscaban. El sábado la familia hizo la denuncia formal en la comisaría Séptima.Según reconstruyeron medios locales, al día siguiente dos pescadores encontraron el cuerpo de Cielo en una zona de espigones, cerca del Río Limay, que divide las provincias de Neuquén y Río Negro. Avisaron a unos oficiales de tránsito que estaban cerca, que a su vez informaron a la comisaría. Forenses y bomberos trabajaron toda la tarde en el lugar de los hechos.El cuerpo de la joven fue trasladado a la morgue, en la capital de Neuquén, para realizar la autopsia. A la noche ya habían confirmado la identidad y un grupo de vecinos se manifestaba en Plaza San Martín para pedir justicia.Para este lunes también hay una movilización prevista. "Es tremendo el ensañamiento sobre el cuerpo de las mujeres. Hace tiempo venimos reclamando por 'Ni Una Menos', queremos vivir tranquilas, pero se vive con miedo. Por eso convocamos a los vecinos a reclamar justicia por Cielo", dijo Andrea Tubio (referente de la organización feminista 'Empoderadas') a medios locales.En la escuela a la que iba la joven suspendieron las clases por el duelo.El Fiscal General, José Gérez, en conferencia de prensa indicó: "Queremos establecer las horas previas a la desaparición. Hay muchas medidas investigativas que se están llevando adelante". También informó que la autopsia indicó que la joven tenía dos traumatismos.En el marco de la causa, están relevando las cámaras de seguridad para saber qué fue de sus últimas horas y poder encontrar al asesino.Navila Serena Garay tenía 15 años y estaba desaparecida desde el martes, cuando salió de su casa en Chascomús (provincia de Buenos Aires) en un taxi de la zona. Según medios locales, le había dicho a su mamá que calentara el agua para tomar unos mates, que volvía enseguida. Familiares y amigos la buscaban desesperadamente.Finalmente encontraron su cuerpo enterrado en el fondo de la casa de un vecino. Desde las redes sociales convocaron a una marcha para este lunes.La autopsia determinó que murió por golpes en la cabeza y la Policía detuvo a un hombre. Su mamá, en conversación con los medios, dijo: "Este tipo la llamaba continuamente, es un perverso. No sabemos por qué la mató. Creemos que fue porque intentó resistirse al abuso".La fiscal de la causa, Daniela Bertolotti, habló con medios televisivos y dijo: "El acusado le da muerte a la víctima en un galponcito y después la entierra en el parque, eso es lo que nos da la escena. Además, secuestramos varios elementos en ese galpón que tenía muchas herramientas. Había una maza, un palo y varios elementos con los cuales pudo haber atacado a la chica".Cecilia Burgadt era enfermera, tenía 42 años, vivía en San José del Rincón (provincia de Santa Fe) y estaba desaparecida desde el viernes al mediodía, cuando salió de su trabajo. Como sus hijas no la encontraban ni la ubicaban en su teléfono celular, fueron a la comisaría.El sábado detuvieron a un hombre, que a su vez dio datos del paradero del cuerpo. Encontraron el cadáver en una casa al norte de la ciudad, maniatado y envuelto en una sábana. El hallazgo estuvo a cargo de la Policía de Investigaciones, la Agencia de Trata de Personas (de la que depende la Comisaría de la Mujer) y el Ministerio Público de la Acusación. Un hombre fue detenido, se trataría de una expareja.Compañeros y compañeras organizaron una movilización en la puerta del hospital con la consigna 'Basta de feminicidios'.Además de estas tres historias, este fin de semana murió Vanesa Caro, una mujer de 38 años de Ingeniero Budge (provincia de Buenos Aires). En marzo, su ex marido la había prendido fuego delante de sus cuatro hijos. Aquel día terminó con el 70 % de su cuerpo quemado y tras meses de internación, y un tiempo en su casa, murió por complicaciones de salud derivadas de aquel ataque.Según el dato más actualizado del Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, en agosto hubo un feminicidio cada 27 horas. En lo que va de año, además, ya fueron 223.Además, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde el año 2015 (año en el que las movilizaciones de #NiUnaMenos tomaron las calles en el país), lleva un registro de datos estadísticos de las causas judiciales por muerte violenta de mujeres por razones de género. En su último informe, publicado en 2018, indicaban 255 víctimas directas de feminicidio (4 travesticidios incluidos). A eso se suman 31 víctimas de feminicidios vinculados, lo que da un total de 278.En Argentina, desde la Ley 26.791 se modificó el Código Penal y la figura de feminicidio se incluyó entre los agravantes de la pena. Desde entonces se impone reclusión perpetua a quien "matara a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género".