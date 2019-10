Consejos para hacer rendir tu dinero en quincenas largas

Ciudad de México.- Sabemos lo difícil que resulta sobrevivir a las quincenas largas, que coincide con que el mes tiene 31 días o cuando se adelanta el pago de la quincena porque se cruzó un fin de semana, o peor aún porque se juntaron las dos cosas.



Pero no caigas en pánico aquí te dejamos los consejos que dio el Banco Base para que llegues al final de esas quincenas largas sin buscar desesperadamente un poco de dinero entre la ropa.



Autocontrol



Uno de los retos más importantes para hacer el rendir el dinero en quincenas largas es el autocontrol, es decir, ser capaz de controlar los impulsos para comprar un producto o servicio.



Priorizar gastos en la quincena



Sabemos que siempre tenemos gastos, pero debes saber cuáles son los más importantes. Aunque te encanten unos zapatos toma en cuenta si no debes pagar algunos servicios que sean realmente indispensables.



La institución bancaria señala que es importante priorizar los gastos de primera necesidad, como recibos de servicios, pagos que no pueden postergarse.



En la quincena aparta dinero para pagos



Ya que entendiste que los servicios deben pagarse cada mes te recomendamos hacer una lista para que puedas distribuir de mejor manera tu dinero en tiempos de quincenas largas.



Aparta el dinero para pagar la renta, la luz, el agua, y todos los servicios que consumes en tu día a día. Lo puedes hacer en sobres etiquetados o dejando el dinero en la cuenta, con la idea de que no se puede usar.



Que la quincena no se te vaya en los gastos hormigas



Los famosos gastos hormiga son otro de los aspectos que debes evitar para tener unas finanzas sanas.



El banco señala que al momento de ir al supermercado llevar una lista te ayudará mucho para comprar sólo lo que necesitas. Además precisa que si se cocina en casa se gasta menos en restaurantes.



Y recomienda que evites comprar de manera constante cafés, galletas, bebidas y cosas como esas que no son del todo necesarias.



Evitar el uso de la tarjeta de crédito cada quincena



No quieras pagar todo con tu tarjeta de crédito o mantente consiente de todo lo que tendrás que pagar si haces mal uso de las tarjetas de crédito.



Al final de la quincena podrás ahorrar



Aunque sabemos que no es tan fácil como se dice, trata de separar un poco de dinero para los momentos complicados que puedas sufrir en algún momento. Siempre es bueno tener un “colchoncito” para gastos imprevistos.



Y ya que no te excediste en gastos los fines de semana y en caso de que en la quincena larga te haya sobrado algo ahorrarlo y “verás que poco a poco comienzas hacer crecer tu cuenta para emergencias”.



Administrar el sueldo no debe ser una misión imposible, pues al poner en práctica dichas medidas ayudarán a regular el uso del dinero en esas quincenas largas, expone Banco Base.