Construcción en Santa Lucía es transparente, afirma AMLO

“Puedo asegurar que el general (Gustavo) Vallejo (Suárez) y su equipo son oficiales destacadísimos del Ejercito, caracterizados por su honestidad. De todas formas, si hubiese alguna denuncia se atiende”, expresó al reafirmar que en su gobierno no se permite la corrupción ni la impunidad.



El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó queen la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, en el Estado de México, pero que si la hubiera se atendería y daría a conocer.En su conferencia de prensa de este viernes, donde se le preguntó sobre supuestas irregularidades en esta obra a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), López Obrador aseguró que ly honestidad.Además,s, pues “si no hay pruebas no se puede calumniar a nadie y es inmoral actuar de esa forma. No se pueden estar amparando en la libertad de expresión para chantajear, calumniar, lucrar con el periodismo”.Aunque dijo que no hay denuncias por este tema, estimó que lo que sí habrá es mucha acusación de todo tipo, ya que sigue vigente el encono, así como la oposición a que se construya el aeropuerto, “a mancharnos, a tirar lodo, es un poco la actitud del conservadurismo y sus medios”.