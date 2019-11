Consulta para revocación de mandato será en marzo de 2022

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que el 21 de marzo de 2022 se lleve a cabo el ejercicio de consulta pública para determinar si permanece o no en el cargo.



En conferencia mañanera, celebró que la Cámara de Diputados haya aprobado la reforma constitucional para permitir las consultas ciudadanas y el ejercicio de revocación de mandato.



“Que los ciudadanos sean los que tengan las riendas del poder en sus manos, no es elegir a la autoridad y que el que representa al Gobierno pueda hacer lo que se le de la gana, sino que siempre el ciudadano tenga la posibilidad, como lo establece la Constitución, de cambiar la forma de su Gobierno”, dijo.



“Se va a poder consultar a los ciudadanos después de tres años, en mi caso, esta consulta va a realizarse en marzo del 2022 y me gustaría que fuese el 21 de marzo del 2022. Se va a preguntar si se quiere que continúe el Presidente o que renuncie. Esto es muy importante para que así como el pueblo pone, el pueblo tenga siempre la posibilidad de quitar a los gobernantes y de manera democrática, sin el uso de la fuerza, sin la violencia”.



Por otro lado, el Mandatario también se congratuló de que los legisladores hayan avalado los cambios necesarios para eliminar el fuero a funcionarios, ya que eso permitirá que hasta el Presidente pueda ser juzgado por cualquier delito.



Ayer, la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que modifica reglas sobre la consulta popular e introduce la figura de la revocación de mandato.



La reforma a los artículos 35, 41, 84 y 122 de la Constitución fue turnada a los Congresos locales. En el artículo 35 se indica que la revocación de mandato del Presidente de la República será convocada por el Instituto Nacional Electoral a petición de los ciudadanos y deberán cumplir con el tres por ciento de los inscritos en el listado nominal, siempre y cuando, la solicitud la presenten ciudadanos de 17 entidades federativas.