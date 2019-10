Continúa el eurocentrismo en los Nobel

BREAKING NEWS:

The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.#NobelPrize pic.twitter.com/CeKNz1oTSB — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2019

“Es una autora preocupada con la vida local, pero, al mismo tiempo, inspirada por los mapas y el pensamiento especulativo, mirando la vida en la Tierra desde arriba. Su obra gira en torno a la migración y las transiciones culturales”, dice un comunicado.

Los Premios Nobel de Literatura 2018 y 2019 fueron concedidos a la polacay al austriaco, respectivamente, en una edición inédita para el certamen internacional.Por primera vez en su historia, larealizó la entrega de dos preseas en el mismo año, tras los escándalos que sacudieron a la institución en 2017, por los abusos sexuales y filtraciones cometidos por un miembro cercano.Con una estructura renovada, la Academia reconoció a Tokarczuk (Sulechów, 1962) “por una imaginación narrativa que, con pasión enciclopédica, representa el cruce de fronteras como una forma de vida”.Y a Handke (Griffen, 1942), “por una obra influyente que, con ingenio lingüístico, ha explorado la periferia y la especificidad de la experiencia humana”.De forma atípica para un anuncio del, los responsables de la elección comparecieron ante la prensa para tomar preguntas. En este intercambio explicaron que, por primera vez, la decisión fue tomada por cuatro miembros de la Academia y un comité independiente externo de cinco especialistas.Los nombres de Tokarczuk y Handke fueron sugeridos por el comité independiente de entre ocho candidatos prioritarios, decisión que fue avalada por los miembros permanentes de la Academia.Los nombres de ambos ganadores circulaban ya como favoritos desde años anteriores y su elección cumplió con el pronóstico de galardonar a una mujer –apenas la número 15 entre 116 ganadores–, pero no así el de apartarse delque ha caracterizado a este premio.De, narradora, poeta y ensayista, la Academia destacó la saga familiar histórica(1996), la microépica de historias múltiples Casa Diurna, Casa Nocturna (1998) y la original novela de crimen Ara a Través de los Huesos de los Difuntos (2009)., quien además de escritor es guionista y director de cine, fue descrito como uno de los escritores más influyentes de ficción contemporánea de las últimas décadas, destacando, sobre todo, su novela semi autobiográfica(1972), sobre el suicidio de su madre.También fue mencionada su faceta como guionista de la cinta clásica(1987), dirigida por Wim Wenders.Con premios económicos completos a cada uno, los premios a Tokarczuk y Handke buscan zanjar los problemas que llevaron a la interrupción del galardón el año pasado.En noviembre de 2017, en el marco del movimiento global, el periódico sueco Dagens Nyheter publicó las acusaciones de abuso sexual de 18 mujeres contra el fotógrafo francés Jean-Claude Arnault, esposo de la autora Katarina Frostenson, miembro de la Academia.La crisis llegó a su punto más alto cuando la entonces secretaria permanente de la Academia –y primera mujer en el cargo–, Sara Danius, anunció que ella misma había sido violentada por Arnault. Su salida, junto con la de otros miembros de la Academia, propició los cambios que hoy operan en la organización de la Corona Sueca.Arnault, quien fue encontrado culpable de dos cargos de violación, también fue acusado de filtrar listas de candidatos en ediciones anteriores y de incurrir en conflictos de interés junto con Frostenson.En 2018, para llenar el vacío, una organización de escritores y especialistas bajo el nombre de Nueva Academia concedió un Nobel Alternativo a la escritora de Guadalupe Maryse Condé.