Continúan feminicidios en Zacatecas

Zacatecas.- Pese a que la inseguridad pública ha sido controlada, la violencia en contra de las mujeres en Zacatecas no ha podido ser reducida el paso de los años. En 2019 se tienen registrados 15 feminicidios en la entidad, lo que significa que no se ha podido abatir ese delito que se comete, principalmente contra familiares.



De acuerdo con estadísticas del Diagnóstico Estadístico de la Violencia Feminicida en la entidad, el delito ha crecido de forma constante. En 2016 se registraron 13 casos de feminicidios; en 2017, se tipificaron 14 asesinatos por cuestiones de género; en 2018, la cifra se elevó a 21; en tanto que en el transcurso de 2019 ya se registran 15 feminicidios.



De 2013 a julio de 2019 se han registrado un total de 71 feminicidios en la entidad que se caracteriza por su baja población (1.6 millones de habitantes, el número 25 en el país).



Por ello a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, le preocupa que el delito no ceda, principalmente en la zona metropolitana de Zacatecas y Guadalupe es donde se registra el 44 por ciento de los casos confirmados en la entidad.



Cabe señalar que desde mediados de 2018 se emitió una alerta de género en el estado, sin embargo, el gobierno del Estado que encabeza Alejandro Tello no ha aplicado las medidas necesarias para que las mujeres vivan con tranquilidad en la entidad.



Con la declaratoria de alerta de género, el gobierno federal otorgó 15 millones de pesos al estado para ser aplicados en 2019. La mitad d ellos recursos se destinaron al municipio de Fresnillo.



De acuerdo con el Ayuntamiento de Fresnillo, la segunda zona de mayor concentración de habitantes de la entidad, el 93 por ciento de denuncias que se interponen en el municipio por violencia contra la mujer son principalmente se registran en el seno familiar.



De acuerdo con la CDHEZ los retos que se tienen para reducir los feminicidios involucran a las autoridades en seguridad pública, que tienen a su cargo la investigación y de defensa de las víctimas de ese delito.



Ese organismo autónomo recomendó a las autoridades estatales, promover la educación en el respeto de las mujeres entre la población masculina, labor que a la fecha no ha dado buenos resultados, pues la violencia contra las mujeres va en incremento.