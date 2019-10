Continúan suspendidos jugadores

Sabinas, Coah.- A cuatro fechas de sucedido el incidente en el que resultó golpeado el jugador Juan Carlos Guanajuato -del equipo Char Grill-, todavía es fecha que la desidia de la directiva por no despedir de manera definitiva al silbante que protagonizó la suspensión en la categoría Intermedia de la Liga Especial de Futbol Edmundo López Aranda, ha ocasionado que tanto golpeador como golpeado se encuentren sin jugar en esta liga.



Tras enfrentarse el pasado 22 de septiembre los equipos Deportivo Guadalupe y Char Grill en el campo Palmas II -en fecha correspondiente a la séptima jornada-, los jugadores que acudieron al encuentro, señalan que el silbante conocido como “La Borre” llegó crudo, si no es que ebrio aún, señalaron los jugadores.



Otros de los jugadores y aficionados que se dieron cita a este duelo, indicaron que escucharon al silbante principal decir antes de que iniciara el juego; de que no quería pitar, y solo busco una razón para parar el encuentro e irse a descansar a su casa, o curarse la cruda.



Mientras son peras o manzanas, los jugadores involucrados en la suspensión, Jesús Faz por parte del Deportivo Guadalupe, y Juan Carlos Guanajuato, del Char Grill, se encuentran sin poder jugar, por así haberse decretado por la directiva de la liga desde esa fecha. El incidente fue al encararse el jugador del Char Grill ante el del Deportivo Guadalupe, y este no aguantó y le soltó un golpe, por lo que el árbitro le sacó tarjeta roja al golpeador, y al golpeado tarjeta preventiva (amarilla).