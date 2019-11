Convoca Evo Morales al diálogo nacional para pacificar Bolivia

“Por supuesto, si mi pueblo lo pide (...) estamos dispuestos a volver, a volver a pacificar. Es importante el diálogo nacional”, anotó en rueda de prensa en el Museo de la Ciudad de México.



El expresidente de Bolivia Evo Morales convocó a un diálogo nacional con agenda abierta con los países amigos de la región, en aras de pacificar su país de origen y detener el “sicariato” que ejercen algunos grupos.Al destacar que su renuncia fue por el pueblo y para evitar más confrontación, Morales subrayó que van por un diálogo nacional, ya que “las balas no paran las marchas".Aseveró que sin un diálogo nacional será difícil detener la confrontación que enfrenta su país, tras un presunto fraude electoral luego de las elecciones del 20 de octubre, que derivaron en protestas que lo orillaron a renunciar al cargo que ostentaba desde 2006.El diálogo, dijo Morales Ayma, sería el inicio para terminar con la confrontación. “Quisiéramos de verdad ver a algunos amigos, algunas instancias, cómo pacificar Bolivia. Renunciamos, justamente, para pacificar, para acabar con esta violencia pero no para.Con una camisa blanca y notoriamente más descansado, el exmandatario reiteró su agradecimiento al gobierno y pueblo de México por otorgarle asilo. “Estoy muy agradecido con el pueblo mexicano, realmente me salvaron la vida".Luego de dar a conocer detalles de lo que significó el viaje desde su natal Bolivia a México, acusó a la Organización de Estados Americanos (OEA) de no estar al servicio de los pueblos latinoamericanos ni de los movimientos sociales, sino del imperio norteamericano, por lo que sugirió cambiarle el nombre.Durante la rueda de prensa en la que al inicio se dijo que Evo Morales respondería a 10 preguntas, pero finalmente fueron cinco, subrayó que su delito en este proceso de cambio “es haber servido a sectores más humildes pero, sobre todo, de liberarla de las políticas extranjeras”.Morales informó asimismo que por la mañana felicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador, con motivo de su cumpleaños número 66 este miércoles.