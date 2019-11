Coraje, el Perro Cobarde regresa a la televisión

Ciudad de México.- Quién creció en la época de los 90 seguramente creció viendo las caricaturas que pasaban en la televisión abierta: ¡Hey Arnold!, Los Rugrats, Bob Esponja, Ren y Stimpy, y, por su puesto, Coraje, el Perro Cobarde.



En una entrevista para Tiger Media Network para LADbible, John R. Dilworth declaró que ha estado trabajando en conjunción con Cartoon Network para desarrollar una precuela de Coraje.







"Estamos desarrollando una precuela con Cartoon Network, pero no sabemos a dónde va, cómo se está desarrollando. Quiero decir, es algo patentado, así que todo lo que puedo decir es que estamos muy, muy emocionados. Pero para ponerlo en perspectiva, he estado cuatro veces en el altar esperando a la novia, y ella nunca apareció. Por lo tanto, incluso cuando todo se ve hermoso y lo has hecho todo perfectamente, hay cosas que están fuera de tu control. Muchos, muchos grandes shows nunca se producen."



A través del Facebook del creador se publicó el nombre que llevaría la serie en caso de ser estrenada: 'Before Courage' y habría una posibilidad de que la caricatura llegara al canal de Boomerang de Cartoon, pero la publicación fue borrada.



Hasta el momento, CN no ha hecho declaraciones oficiales pues se encuentra ocupada con una consolidación, junto con otras productoras, con HBO Max. Aunque hay un brillo de esperanza para los fans después de que la propia productora relanzara series como 'La vida Moderna de Rocko' e 'Invasor Zim'.







La caricatura era de comedia de terror y giraba en torno a las aventuras extrañas que Coraje vivía en 'Ningún Lugar', una zona desértica donde se desarrollaba la animación. El perro caracterizado por su pelaje rosa y sus dientes semi podridos, intentaba salvar a su dueña Muriel de los peligros que la rondaban. Ella se caracterizaba por tener un acento europeo y ser muy dulce.



Contrario a Justo Bolsa, marido de Muriel, le hacía la vida imposible al perro ya que era un hombre curó, malhumorado y ambicioso, Coraje también llegaba a arriesgar su vida para salvarlo.



Han pasado 17 largos años desde la última trasmisión de la serie animada y los fans prenderemos nuestra veladora para que esto se haga realidad.