Corregirán Código Procesal Civil

Saltillo, Coah.- Una deficiente redacción del Código Procesal Civil, condena a pagar las costas de un juicio de nulidad, a quien favorece la sentencia y no a quien le perjudica.



Las costas procesales, comprenden los honorarios causados por la contraparte, con motivo de la substanciación de un proceso, y pueden resultar de hasta el 25% del interés pecuniario del asunto.



Por ello, la diputada Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, presentó la iniciativa de reforma a la fracción V del Artículo 898 para establecer que: “Si la sentencia fuere desestimatoria de la nulidad, se condenará al promovente al pago de las costas y a la pérdida de la garantía, que se aplicará en beneficio del adversario si justifica que se le causaron daños”.



En caso contrario, se integrará al Fondo para el Mejoramiento de la Justicia.



“Conforme a su redacción actual, el precepto condena por una parte en costas al demandado, en forma injustificada y por otra, permite al promovente vencido el reclamar un pago de costas inmerecido, de ahí la necesidad de corregir este dispositivo, y en su lugar aclarar que la condena en costas debe hacerse en contra de quien intentó el procedimiento sin una razón jurídica válida”.



El problema de esta disposición radica en que establece una condena al demandado al pago de las costas y no a quien demandó la nulidad de la Cosa Juzgada, sin tener razón en su pretensión; otras palabras, se condena en costas a quien favorece la sentencia y no a quien le perjudica.



“La redacción en vigor resulta incongruente, pues el precepto debería condenar a quien promueva un juicio de nulidad infructuoso al pago de costas, y no a la parte demandada, quien no dio motivos para generar el pago de costas”, apuntó.