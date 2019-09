Corren de boda a invitadas por servirse ‘mucha comida’

“No tienes vergüenza", le dicen a la mujer.



“Puedo hacer lo que quiera, mientras tú haces la cola”, dice para defenderse.



En redes sociales circula un video donde corren a una mujer de una boda tras reclamarle por servirse demasiada comida en Indonesia.En el video, publicado en Twitter, se puede ver a los invitados encarando a la mujer y reclamándole por ‘no tener clase’.Todo parece iniciar cuando una persona se quejó, hecho que hizo enojar a la mujer con el vestido verde quien intento defenderse.Los empujones, gritos e insultos no se hicieron esperar en la fila de la comida hasta que la mujer y su acompañante fueron sacados a empujones de la fiesta.Mientras tanto, los novios prefirieron no hacer caso al altercado para no echar a perder la fiesta.