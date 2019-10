Corte decidirá sobre mandato de Jaime Bonilla: AMLO

En Baja California hay una controversia acerca de si dura dos o cinco años en el cargo el gobernador electo. Lo bueno es que ahora hay Estado de derecho y decidirá la SCJN. Antes eran dedazos y concertacesiones, aunque parece que ya se les olvidó a los conservadores. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 13, 2019

Mándenles un telegrama, fax, correo electrónico, o como sea, pero avísenles que esto ya cambió. pic.twitter.com/9Aj5hAxNoh — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 13, 2019

La reforma al artículo 8 transitorio de la Constitución local no ha sido publicada en el Periódico Oficial del Estado, por lo cual no ha sido impugnada con una acción de inconstitucionalidad.

El presidenteconfió en que sea lade la Nación (SCJN) la que decida si el mandato del gobernador electo de, dura dos o cinco años.A pesar de que no quiso emitir declaraciones al respecto a reporteros durante su gira por Sinaloa y Baja California, con el argumento de que estaba en “huelga de entrevistas”, sí se manifestó en su cuenta de Twitter.“Antes eran dedazos y concertacesiones, aunque parece que ya se les olvidó a los conservadores”, añadió.Una vez que sea publicada, podrá meterse dicho recurso legal por parte de los opositores a la llamada 'ley Bonilla' para que sea la SCJN la que asuma la competencia.La consulta ciudadana programada para este domingo en la entidad serviría para que el Congreso local decida si publica la ley o no; si gana la opción de dos años, no se publicaría, pero si gana la opción de cinco años, estaría publicándose para que entre en vigor.