Corte declara ilegal el cierre del Parlamento británico

Reino Unido.- El gobierno del primer ministro Boris Johnson recibió un nuevo revés político luego de que el Tribunal de Apelación de Escocia declaró este miércoles "ilegal" la decisión de suspender el Parlamento británico en el período previo a la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).



Un panel de tres jueces, presididos por Lord Carloway, el juez más importante de Escocia, revocaron así un fallo anterior, emitido a principios de septiembre, que determinó que Johnson no había violado la ley, destacó la cadena británica BBC.



El caso fue originalmente desestimado en el Tribunal de Sesión la semana pasada, donde el juez Lord Doherty dijo que correspondía a los políticos y no a los tribunales decidir cerrar el Parlamento durante cinco semanas.



En un resumen de sus conclusiones, los jueces dijeron que estaban unánimes en su creencia de que la decisión de Johnson de suspender el Parlamento durante cinco semanas fue ilegal y viola la constitución, ya que fue diseñada para sofocar el debate parlamentario y la acción sobre el Brexit.



Agregaron: "En consecuencia, el Tribunal emitirá una Orden declarando que el consejo del primer ministro a la Reina y la prórroga que siguió fueron ilegales y, por lo tanto, son nulos y sin efecto".



El gobierno británico apelará ante la corte suprema del Reino Unido contra la última decisión, que también contradice una medida a favor de Johnson por parte de jueces ingleses de alto rango la semana pasada, refirió por su parte The Guardian.



Los legisladores no deben regresar al Parlamento hasta el 14 de octubre, cuando habrá un discurso de la reina que describirá los planes legislativos de Johnson. El Reino Unido debe abandonar la Unión Europea el 31 de octubre.